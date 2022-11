Donna di 70 anni vince alla lotteria due volte a distanza di una settimana: intascati 400mila euro La fortunatissima è una donna dello Stato USA del Delaware. Prima un ‘gratta e vinci’ da 100mila dollari. Poi si è aggiudicato il primo premio della lotteria Serius Money da 300mila dollari.

A cura di Biagio Chiariello

Nello Stato USA del Delaware una donna di 70 anni ha vinto per due volte alla lotteria, a distanza di pochi giorni: prima con un Gratta e Vinci, 100 mila dollari. E poi, quando si è recata nel punto vendita dove aveva acquistato il primo tagliando, ne ha acquistato altri per strada e ha centrato il jackpot intascando altri 300 mila dollari.

I fatti sono avvenuti a metà ottobre, come riporta anche il Guardian. Il primo colpo di fortuna la signora, di Newark, lo ha avuto facendo benzina: ha comprato due biglietti del gioco ‘Instant Games' e, quando ha grattato, si è accorta che uno le regalava ben 100 mila dollari, secondo un comunicato stampa dei funzionari della lotteria statale.

Come detto l'anziana, ha atteso una settimana per andare a riscuotere la somma presso la sede della lotteria nella capitale del Delaware, Dover. Mentre tornava a casa insieme ad un'amica ha deciso di "festeggiare" acquistando altri tre biglietti ‘Serious Money‘ in un minimarket della città: uno di questi le ha assicurato il premio da 300 mila dollari.

La donna, che ha chiaramente chiesto ai funzionari della lotteria statale di non rilasciare pubblicamente per motivi di privacy dopo il clamoroso doppio colpo di fortuna, ha raccontato: "Ci siamo semplicemente sedute lì incredule", ha detto la donna. “Era una follia assoluta”. Stavolta si è subito recata al quartier generale della lotteria per intascare la vincita.

La signora ha raccontato che metterà la gran parte della sua vincita in un fondo pensione per la vecchiaia. Ma non vuole saperne di smettere di giocare: "Adoro grattare i biglietti per Instant Game!" ha ammesso.