Donna trovata in strada in Pakistan con mani e piedi legati: "Mi hanno stuprata per cinque giorni" Una donna di 28 anni è stata trovata legata mani e piedi in mezzo a una strada a Islamabad: ha raccontato di essere stata rapita e stuprata per cinque giorni.

A cura di Ilaria Quattrone

In questi giorni una turista, una donna di 28 anni, ha affermato di essere stata rapita mentre si trovava in Pakistan in vacanza, di essere stata stuprata da un gruppo di persone per cinque giorni e di essere stata poi abbandonata in strada con mani e gambe legate. Le immagini che sono state diffuse dai media internazionali sono impressionanti.

La notizia è stata riportata da alcuni quotidiani locali e poi ripresa dal britannico DailyMail. La vittima ha 28 anni e ha raccontato di essere originaria del Belgio. Alcuni giorni fa è stata trovata per strada a Islamabad: aveva mani e piedi legati. Dopo essere stata portata in ospedale, è stata ascoltata dalla polizia.

Agli investigatori ha raccontato di essere in Pakistan da sei mesi. Ha quindi spiegato di essere stata rapita, violentata per giorni da un gruppo di uomini e poi gettata fuori da un veicolo in città. Non è chiaro però nient'altro sulla dinamica.

La polizia, considerato il suo racconto, ha immediatamente avviato le indagini. In primis avrebbe arrestato un uomo e perquisito il suo appartamento. Interrogato dalle forze dell'ordine, ha affermato che la vittima soffrirebbe di una patologia mentale.

Gli investigatori si sono rivolti all'ambasciata belga, per aver conferma del racconto, e poi all'agenzia di sicurezza del Pakistan. Quest'ultima ha però affermato di non aver alcuna traccia dell'ingresso della 28enne nel Paese. Hanno poi contattato l'ambasciata belga che ha inviato la polizia nella città natale della donna che, secondo quanto affermato dalla giovane, si troverebbe al confine tra Belgio e Paesi Bassi.

Si attendono quindi gli esiti delle indagini per capire soprattutto come la donna sia finita in quelle condizioni a bordo strada e chi sia il responsabile. Non è escluso che nelle prossime ore venga arrestato qualcun altro.