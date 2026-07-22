Donna australiana partorisce 4 gemelle monozigote concepite naturalmente: “Sfida che non avevamo immaginato”

A rendere il raro parto quadrigemellare, ancora più singolare il fatto che le piccole sono state concepite naturalmente e condividevano anche la stessa placenta. Una sfida per la coppia di genitori che ha già altri quattro figli.

Una donna australiana di 34 anni è stata protagonista di un raro parto quadrigemellare, ancora più singolare perché le piccole sono state concepite naturalmente e condividevano anche la stessa placenta. Una impresa non facile per la mamma, viste le difficolta di portare in grembo quattro piccoli con relativi rischi, ma anche una sfida per la coppia di genitori che ha già altri quattro figli e ne voleva un quinto ma non si aspettava di arrivare a otto in un colpo solo.

Del resto la donna stava ancora allattando al seno il suo figlio più piccolo e tutti e quattro i figli avevano meno di 10 anni quando i genitori hanno scoperto che aspettavano quattro gemelli. Comprensibile dunque il loro stupore quando la prima ecografia ha confermato loro che in grembo vi erano quattro gemelline monozigote, ovvero un singolo ovulo fecondato che si erano diviso in quattro embrioni. “Siamo rimasti immensamente sorpresi" ha dichiarato Jenitar Na'amoana che dopo la difficile gravidanza ha partorito il 14 luglio scorso con taglio cesareo al Royal Brisbane and Women's Hospital.

"Jenitar ha affrontato tutto con grande serenità fin dal primo giorno, è riuscita in qualche modo a evitare ogni complicazione e rischio, sia per sé stessa che per le sue bambine" ha spiegato la dottoressa che ha seguito la madre fin dall'inizio della gravidanza. In effetti i parti quadrigemellari concepiti naturalmente sono estremamente rari: i medici stimano una probabilità su circa 700mila nascite.

Le quattro gemelline nell'utero

Vista la pericolosità di una simile gestazione, la donna è stata ricoverata già alla 25esima settimana e alla 28esima ha partorito le piccole. "Abbiamo sempre detto che se fossimo riusciti a farla arrivare a 28 settimane, avremmo avuto successo" ha sottolineato la ginecologa che i genitori delle piccole hanno omaggiato dando il suo nome a una delle bimbe.

Le neonate rimarranno nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale fino a quando non si saranno ristabilite completamente ma generalmente le loro condizioni sono giudicate buone per un parto così prematuro. Per i genitori inizia ora una vera sfida a partire dall’acquisto di un furgone con almeno 10 posti". "Sebbene i nostri cuori siano colmi di gratitudine, rendersi cura di quattro neonati contemporaneamente ha portato a sfide che non avremmo mai potuto immaginare" hanno ammesso i due genitori originari di Brisbane, nel Queensland.