video suggerito

Dominique Pelicot, la figlia Caroline: “Mio padre ha violentato anche me per 10 anni” Erano già stati trovati montaggi comparativi di immagini della donna e della madre Giséle, che il marito ha sedato e fatto stuprare per anni da sconosciuti, oltre a file intitolati “mia figlia nuda”. Ora è la stessa Caroline Darian a presentare una denuncia contro il padre Dominique, già condannato a 20 anni di carcere. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Caroline e la mamma Gisele

Caroline Darian, la figlia di Dominique Pelicot, l'uomo condannato per aver drogato e fatto stuprare per anni da sconosciuti la moglie, Gisèle Pelicot, ora accusa il padre di aver abusato di lei dal 2010 al 2020. Lo scorso mese la 46enne aveva rivelato a Fanpage.it di aver "provato un senso di tradimento, una grande vergogna e tanta collera contro mio padre", colpevole di aver "mandato in frantumi la sua famiglia".

Ieri Darian avrebbe presentato una denuncia contro il genitore, secondo quanto apprendono fonti di BFM TV. La donna è anche autrice del libro E ho smesso di chiamarti papà, appena pubblicato in Italia, nel quale parla di sé e della sua drammatica storia familiare.

Durante le indagini sulle violenze subite dalla madre, erano già state rinvenute due foto scattate in luoghi distinti, tra cui la casa dei genitori della vittima nella regione di Parigi. In una, Caroline è nella stessa posizione della madre prima che venisse stuprata da sconosciuti.

Sono stati rinvenuti anche dei montaggi comparativi tra madre e figlia, insieme a file intitolati “mia figlia nuda il 9 luglio 2020”, che mettono a confronto la parte anteriore del corpo. Il sequestro dei dispositivi informatici ha rivelato conversazioni su Skype con un utente anonimo, a cui Dominique Pélicot inviava immagini e video della nudità della figlia. L'uomo ha sempre negato quegli abusi.

La 46enne ha dichiarato alla Bcc: “Sono convinta di essere stata drogata per essere violentata […] ma non ho prove. Mio padre lo ha sempre negato, ma ogni volta ha dato versioni diverse”.

Lo scorso dicembre Dominique Pelicot, è stato condannato a 20 anni per le vicende degli orrori di Mazan, paesino nel sud della Francia. Il tribunale di Vaucluse, dopo quattro mesi di processo, ha giudicato colpevoli anche 51 uomini di età compresa tra 27 e 74 anni, accusati per stupro aggravato tra il 2011 e il 2020.