“Dolcetto o scherzetto?”, e mettono una lama nella barretta di cioccolato: 14enne si taglia il labbro Una 14enne inglese si è provocata una ferita al labbro per colpa di una lama nascosta in una barretta di cioccolato la sera di Halloween. La polizia sta cercando l’individuo che ha messo il dolcetto nelle mani della ragazzina.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Fonte: (Tracey Pleydell Facebook)

Più che di uno "scherzetto", si è trattato di un gesto vile e di crudeltà gratuita. Vittima una ragazzina di 14 anni residente a Laindon, un paesino di circa 37mila abitanti della Contea dell'Essex nel Regno Unito.

Mentre girava di casa in casa in cerca di dolcetti la sera di Halloween, qualcuno ha pensato di consegnarle una barretta di cioccolato "Curly Wurly" con una lama di rasoio ben occultata nella farcitura: quando la giovane ha addentato la merendina si è provocata una ferita al labbro.

La sera del 31 ottobre Elizabeth "Libby" Buisson era andata a bussare di porta in porta con le amiche, rivolgendo ai concittadini il tradizionale quesito di Halloween "dolcetto o scherzetto?". Un passatempo innocente e spontaneo, comune a tutti gli adolescenti del mondo anglosassone in occasione della festa.

Improvvisamente, la ragazzina è rientrata a casa urlando. La prima a sentire le sue grida è stata la madre al piano di sopra: "Mi chiamava a gran voce e diceva che c'era qualcosa di appuntito nella barretta – sono state le parole della signora Tracey Pleydell, riportate dall'Essex Chronicle – all'inizio ho pensato che mi stesse prendendo in giro, ma poi ho visto cosa aveva in mano. Non riuscivo a credere ai miei occhi".

Questa è stata la testimonianza della donna, che ha descritto così il momento in cui ha notato la lama affilata fuoriuscire dalla tavoletta di cioccolato della figlia. "Cercare di far male a qualcuno è sbagliato. Ma prendere di mira i bambini è orribile. È assolutamente orribile", ha aggiunto sempre la madre della vittima.

"Quando abbiamo esaminato il pacchetto della ‘Curly Wurly', ci è sembrato che fosse stato aperto nella parte inferiore e poi richiuso", ha raccontato invece alla BBC il padre della ragazzina, David Buisson – mia figlia è piuttosto spaventata da quanto successo. Non riesce a ricordare chi sia stato a consegnarle quella barretta".

Scioccati dall'assurdità dell'accaduto, i genitori di Libby hanno avvisato la polizia dell'Essex, che al momento sta cercando di identificare il responsabile del folle gesto. Nessuno ha idea di chi abbia potuto fare una cosa simile. E soprattutto perché.

"È davvero inquietante pensare che il responsabile sia qualcuno che abita vicino casa nostra – ha commentato sempre il genitore – per fortuna mia figlia si è soltanto tagliata un labbro. Ma è spaventoso immaginare ciò che sarebbe potuto accadere".