Disneyland a Shanghai chiude per Covid, giostre attive e visitatori bloccati: “Test negativo per uscire”

Un nuovo focolaio Covid ha spinto il governo cinese ad attivare i rigidi protocolli della politica zero Covid, per questo anche il resort Disney di Shanghai ha chiuso improvvisamente i battenti. All'interno però in quel momento vi erano migliaia di visitatori che sono di fatto rimasti bloccati all'interno del parco: per poter uscire dovranno mostrare un Covid test negativo.

Ristoranti, bar, il centro commerciale e ovviamente Disneyland sono stati immediatamente chiusi così come annunciato dagli altoparlanti poco prima di mezzogiorno (ora locale) di lunedì. La conferma è arrivata anche attraverso l'account WeChat del governo di Shanghai che ha fatto sapere che tutti i visitatori all'interno devono attendere i risultati dei test prima di poter uscire. Inoltre chiunque abbia visitato il parco dal 27 ottobre deve sottoporsi al test COVID-19 per tre volte in tre giorni.

Secondo quanto riportato da Reuters però le attrazioni del parco hanno continuato funzionare per i visitatori bloccati anche dopo la chiusura. La decisione del governo di Shanghai arriva dopo la segnalazione di 10 nuovi casi Covid, tutti asintomatici, lo scorso sabato. Al momento non si sa se e quando il parco, che aveva riaperto pochi giorni fa, potrà riaprire i battenti. Non è la prima volta che Disneyland chiude improvvisamente: lo scorso novembre, 30.000 persone sono rimaste intrappolate nello stesso parco dopo che le autorità hanno ordinato test a tappeto per tutti.

Secondo la Johns Hopkins University, Shanghai ha registrato 97 casi di COVID-19 negli ultimi 28 giorni e 64.282 casi in totale, con 595 decessi. In tutta la Cina, nelle ultime quattro settimane si sono verificati 178.178 casi e 212 decessi.