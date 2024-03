Difende la mamma incinta dall’ex, 11enne muore accoltellato ma salva madre e fratellino non ancora nato La terribile storia a Chicago, in Usa. L’uomo aveva avuto una relazione con la madre dell’undicenne più di 15 anni prima ed era finito poi in carcere. È stato rilasciato sulla parola circa una settimana prima dell’aggressione mortale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

"È una cosa che non sarebbe mai dovuta accadere", così il portavoce della polizia di Chicago, in Usa, ha descritto quanto avvenuto lunedì scorso nella metropoli statunitense dove un ragazzino di soli 11 anni è stato ucciso dall'ex della madre mentre cercava di salvare la donna da una brutale aggressione in casa da parte dell'uomo. L'undicenne è stato accoltellato a morte ma il suo intervento si è rivelato decisivo per salvare la madre incinta e il fratellino non ancora nato.

Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia locale, il 37enne Crosetti Brand si presentato a casa della famiglia Perkins a Chicago intorno alle 8 del mattino del 18 marzo già armato, facendosi strada nell'abitazione in modo violento. L'uomo aveva avuto una relazione con la madre dell'undicenne più di 15 anni prima ed era finito poi in carcere per violazione di domicilio e aggressione aggravata. Dopo la condanna a 16 anni di reclusione, era stato rilasciato sulla parola circa una settimana prima dell'agguato mortale al ragazzino.

L'uomo si è presentato a casa della donna e l'ha colpita più volte con un coltello davanti ai figli di lei di 11 e 5 anni. A questo punto l'intervento del ragazzino più grande per salvare la madre incinta. L'uomo quindi si è scagliato anche contro di lui prima di scappare. Il minore e sua madre sono stati portati d'urgenza in ospedale, ma l'undicenne è morto poco dopo a causa delle ferite riportate nell'attacco. La madre e il nascituro invece sono stati dichiarati fuori pericolo anche se la donna rimare ricoverata.

"La madre del ragazzo è stata accoltellata più volte anche se aveva un ordine di protezione contro questa persona" ha spiegato il portavoce della polizia, rivelando: "Anche suo figlio di 5 anni era presente e ha assistito a questo attacco. Possiamo solo immaginare cosa dovrà affrontare quel bambino di 5 anni per il resto della sua vita dopo aver assistito a qualcosa di così brutale".