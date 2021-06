Un ragazzo e una ragazza indiani di 18 e 19 anni sono stati uccisi nel villaggio di Devara Hipparagi, nello stato del Karnataka, probabilmente per impedirne il matrimonio. Il quotidiano The Indian Express riferisce che, secondo il resoconto della polizia, i due sono stati trovati e massacrati dai familiari della giovane, mentre si appartavano in un campo. Il ragazzo, Basavaraj Madivalapaa Badiger, era di religione indù, della casta dei Dalit (gli ex intoccabili) e lavorava come autista di un autorickshaw, mentre la fidanzata – Davalbi Bandagisab Tambad – apparteneva ad una famiglia musulmana.

Anupam Agarwal, il Commissario di Polizia del distretto, ha definito il duplice omicidio "un delitto d'onore. Abbiamo raccolto testimonianze di vicini di casa e di altri familiari della ragazza", ha detto: "Tutti sapevano della loro relazione e la osteggiavano. La famiglia di Davalbi aveva anche minacciato il ragazzo e gli aveva ingiunto di allontanarsi dal villaggio". "Li hanno legati con una corda ad un albero e picchiati alla testa con delle pietre, sotto i miei occhi", ha detto agli inquirenti la madre di Basavaraj, che era accorsa sul posto. La polizia ha organizzato squadre di agenti per dare la caccia ai parenti della ragazza, che nel frattempo si sono resi irreperibili.

Cosa sono i delitti d'onore

I cosiddetti "delitti d'onore"onore sono così descritti da Human Rights Watch: "Si tratta di atti di vendetta, di solito la morte, commessi da membri della famiglia contro membri della famiglia di sesso femminile, che si ritiene abbiano portato disonore alla famiglia. Una donna può essere presa di mira da individui all’interno della sua famiglia per una serie di motivi, tra cui: rifiuto ad un matrimonio combinato, essere vittima di una violenza sessuale, chiedere il divorzio anche da un marito abusivo, o (presumibilmente) commettere adulterio. La mera percezione che una donna si sia comportata in modo da ‘disonorare' la sua famiglia è sufficiente a scatenare un attacco alla sua vita“.