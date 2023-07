Delfini si avvicinano a pochi metri dalla spiaggia e attaccano i bagnanti, quattro feriti in Giappone Una serie di episodi che hanno spinto le autorità locali a chiudere la spiaggia di Suishohama, a Mihama, ricordando a tutti di non avvicinarsi per alcun motivo ai delfini e di evitare di entrare in acqua se è stata segnalata la loro presenza in zona.

A cura di Antonio Palma

Quattro bagnanti sono rimasti feriti a seguito di una serie di attacchi di delfini avvenuti uno dietro l’altro lungo la stessa costa della città di Mihama, cittadina giapponese della prefettura di Fukui. Gli episodi, avvenuti nei giorni scorsi, durate il weekend, hanno scatenato non poche apprensioni nel Paese asiatico. Il primo episodio accertato dalle autorità locali è avvenuto domenica presto quando un uomo sulla sessantina è stato improvvisamente speronato da un delfino mentre nuotava a pochi metri dalla spiaggia di Suishohama.

Il bagnante stava nuotando a circa 5 metri dalla costa con un amico quando il delfino si è lanciato su di lui, secondo la stazione di polizia di Tsuruga. L’uomo, che si è trascinato poi a riva spaventato, è stato soccorso e trasportato in ospedale dove i medici gli hanno riscontrato la rottura di alcune costole e segni di morsi alle mani. Quello che sembrava un episodio singolare ma isolato, poche ore dopo però si è replicato. Nella stessa mattina, infatti, lungo la famosa spiaggia un altro uomo sulla quarantina ha riportato morsi al braccio sinistro dopo l’attacco di un delfino.

Nel corso della stessa giornata poi altre due persone hanno riferito di essere state attaccate dei mammiferi marini riportando delle ferite dovute a morsi, fortunatamente non gravi. Una serie di episodi che ha spinto le autorità locali a chiudere la spiaggia come precauzione di sicurezza e a ricordare di non avvicinarsi per alcun motivo ai delfini e di evitare di entrare in acqua se è stata segnalata la loro presenza in zona.

Anche se di solito non sono aggressivi con gli umani, gli attacchi di questi animali nei confronti dei nuotatori non è una novità. La stessa polizia locale ha affermato di aver ricevuto almeno sei segnalazioni di attacchi di delfini all'uomo dall'inizio della stagione.

Secondo gli scienziati, i delfini possono reagire così in situazioni di stress, quando vedono interrotte le loro routine comportamentali, ma anche per gioco. "I delfini sono animali selvatici e possono vedere gli umani come una potenziale minaccia per il loro territorio o preda", spiegano da American Oceans, aggiungendo: “In alcuni casi, i delfini possono anche attaccare gli umani come una forma di gioco o divertimento, che può essere pericoloso a causa delle loro dimensioni e della forza”.