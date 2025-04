Dazi e controdazi, dove ci porterà la guerra commerciale di Trump: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il nuovo Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi facciamo il punto sul piano di dazi annunciato da Trump. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Donald Trump ha annunciato il suo piano di dazi in un giorno che ha definito il "Liberation Day". Si parte da una cifra base, cioè il 10%, per poi aggiungere una quota che varia da Paese a Paese in base a quanto gli altri tassano i prodotti statunitensi. Più un Paese è "nemico" degli Stati Uniti, diciamo così, più questa quota si alza. Vi dò un po’ di numeri: si parte dal 10% imposto al Regno Unito, al 20% per tutti i Paesi dell’Unione europea – quindi Italia compresa – per arrivare al 34% della Cina.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha subito detto che i dazi americani sono un duro colpo per l’economia globale, che ci saranno conseguenze per milioni di consumatori e ha messo in chiaro che in Europa l’impatto si farà sentire. E non sarà piacevole. Non ha chiuso la porta ai negoziati, per provare a trovare una soluzione, ma nel frattempo ha detto che l’Unione europea è al lavoro su delle contromisure. L'importante è che l'Ue resti unita.

Perchè la forza dell’Unione è proprio quella di essere il mercato comune più grande al mondo e dividersi non porterebbe bene a nessuno. In altre parole, nessuno dovrebbe provare a negoziare in solitaria. Un messaggio che farebbero bene ad ascoltare anche a Roma. Sicuramente l’annuncio di Trump sui dazi al 20% per tutti i Paesi europei non ha fatto piacere al governo di Giorgia Meloni, che ha sempre puntato molto sulla sua amicizia con il nuovo presidente e forse pensava di scamparsi le tariffe. Ma non è stato così.

