Dalle pareti strani rumori, nell’intercapedine del palazzo viveva da tempo un uomo: la scoperta in Usa

L’incredibile scoperta in un condominio vicino a Portland, in Usa, dove la polizia è intervenuta questa settimana su richiesta di un residente che aveva notato un uomo sconosciuto parcheggiare in zona e scomparire. Viveva da lungo tempo nell’intercapedine dei palazzi del condominio.

Da tempo i residenti sentivano strani rumori provenire dalle pareti delle loro case ma credevano fossero normali suoni di fondo, in realtà nell'intercapedine del palazzo viveva un uomo che si era allestito una vera e propria casa con tanto di tv e corrente elettrica attaccata al contatore del condominio. L'incredibile scoperta in un condominio vicino a Portland, in Oregon, dove la polizia è intervenuta questa settimana su richiesta di un residente che aveva notato un uomo sconosciuto in zona.

L'allarme mercoledì scorso quand,o poco prima delle 23, un residente ha visto un uomo sconosciuto parcheggiare la sua auto in zona e dirigersi verso il retro di uno degli edifici dove è scomparso. Il testimone ha notato così che dalla porta di un vano intercapedine fuoriusciva una piccola luce e ha chiamato la polizia credendo fosse un ladro.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, la porta del vano intercapedine era chiusa a chiave ma la serratura era danneggiata e a rendere il tutto ancora più strano c'era una prolunga elettrica che passava attraverso una presa d'aria. Dopo essersi accertati che nel vano intercapedine non doveva esserci nessuno e che non ci dovevano essere luci accese, si sono fatti consegnare le chiavi per aprire che però non funzionavano.

A questo punto hanno fatto irruzione forzando l'ingresso e trovando un uomo che nello spazio tra gli edifici aveva realizzato una vera e propria residenza. Secondo quanto affermato dall'ufficio dello sceriffo, la scena sembra indicare che l'uomo vivesse da lungo tempo nella spaziosa intercapedine che aveva arredato e conteneva un letto, luci, televisori, caricabatterie e altri dispositivi elettronici, tutti rigorosamente collegati alla fonte di energia del condominio. Il 40enne è stato così arrestato con l'accusa di furto con scasso.