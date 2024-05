video suggerito

“Dall’aereo hanno cacciato tutti i neri perché qualcuno puzzava”: denuncia dei passeggeri del volo Usa “Impossibile trovare una spiegazione diversa dal colore della pelle, soprattutto perché non si conoscevano e non erano seduti uno vicino all’altro”, ha spiegato l’avvocato di tre dei passeggeri fatti scendere da un volo di linea in Usa e che ora hanno fatto causa alla compagnia aerea statunitense per discriminazione razziale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tre uomini neri hanno fatto causa alla compagnia aerea American Airlines, accusandola di discriminazione razziale per essere stati cacciati da un volo di linea insieme a tutti gli altri neri dopo che qualcuno si era lamentato di uno sgradevole odore corporeo che aleggiava in cabina. L’accusa, depositata in tribunale mercoledì, riguarda un episodio avvenuto sul volo 832 dell'American Airlines in partenza da Phoenix a New York lo scorso 5 gennaio

Secondo l’accusa, i tre non viaggiavano insieme e non si conoscevano ma sarebbero stati allontanati insieme ad altri cinque uomini che erano gli unici passeggeri neri sul volo. Emmanuel Jean Joseph, Alvin Jackson e Xavier Veal, i tre querelanti, hanno raccontato ai media locali che un addetto si è lamentato del cattivo odore di un passeggero e di conseguenza tutti loro sono stati fatti scendere dal velivolo.

"American Airlines ci ha individuati perché neri, ci ha messo in imbarazzo e ci ha umiliati", hanno detto i tre uomini in una dichiarazione. I tre, che erano scesi da un volo in coincidenza da Los Angeles, sostengono che in nessun momento sull'altro volo qualcuno ha detto loro qualcosa riguardo ad un odore sgradevole.

I tre hanno anche deciso di registrare l'incidente in un video sul telefono in cui si vedono mentre sono già in piedi e vengono fatti allontanare. L'accusa sostiene che gli uomini sono stati trattenuti sull'aereo per circa un'ora e poi spostati nell'area del gate dove è stato detto loro che sarebbero stati imbarcati su un altro volo per New York, arrivato però solo il giorno dopo a causa della mancanza di posti disponibili. La causa sostiene che un dipendente dell'American Airlines ha indicato che la denuncia relativa all'odore corporeo proveniva da un "assistente di volo maschio bianco".

"È quasi impossibile trovare una spiegazione diversa dal colore della loro pelle, soprattutto perché non si conoscevano e non erano seduti uno vicino all'altro", ha dichiarato il loro avvocato alla Cbs spiegando che la compagnia si sarebbe rifiutata di fornire ai suoi clienti qualsiasi risposta sui motivi dell’incidente.

American Airlines dal suo canto rigetta l’accusa e in un comunicato ha affermato: "Prendiamo molto sul serio tutte le accuse di discriminazione e desideriamo che i nostri clienti abbiano un'esperienza positiva quando scelgono di volare con noi. I nostri team stanno attualmente indagando sulla questione, poiché le affermazioni fatte non riflettono i nostri valori fondamentali o il nostro modo di prenderci cura delle persone".