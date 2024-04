Dalla vetrina vedono bimba che corre sola in strada, salvataggio lampo di due barbieri evita la tragedia I due barbieri statunitensi sono stati premiati dal sindaco della cittadina del Connecticut per il loro gesto. “La mia reazione è stata istintiva, non mi sono fermato a guardare, è stato solo l’istinto di un papà” ha raccontato uno dei due autori del salvataggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

“È stato solo l'istinto di un papà”, così Osvaldo Lugo, barbiere statunitense di East Hartford ha descritto il momento i cui si è lanciato all’inseguimento di una bambina che correva da sola in strada verso un trafficatissimo incrocio, riuscendo a raggiungerla pochi istanti prima che lo attraversasse, salvandola ed evitando così una tragedia. La scena, immortalata dai video delle telecamere di sorveglianza del negozio, risale a quindici giorni fa quando l’uomo e il suo collega Rafael Santana sono stati protagonisti di un salvataggio al cardiopalma.

Era la mattina del 10 aprile scorso e i due barbieri erano intenti a servire i clienti nella loro attività quando, intorno alle 11.30, il loro sguardo si è soffermato fuori dalla vetrina del negozio dove hanno visto passare una bimba completamente da sola che correva tra strada e marciapiede verso l’incrocio. Pochissimi attimi di intesa e i due si sono lanciati all’inseguimento della piccola, riuscendo a raggiungerla proprio nei pressi del semaforo prima che potesse attraversarlo.

Il primo ad accorgersi della bimba è stato Santana, poi il collega, e insieme si sono fiondati in strada evitando una tragedia. La piccola è stata presa in braccio da Lugo poco prima che un furgone attraversasse l’incrocio. "La mia reazione è stata istintiva, non mi sono fermato a guardare, ho corso subito per raggiungerla e grazie a Dio abbiamo avuto il tempo di farlo” ha dichiarato l’uomo alla Nbc.

Come hanno scoperto poco dopo, la piccola era sfuggita alla mamma che era ferma alla fermata degli autobus, poco lontana, e aveva fatto il giro sul retro del negozio dei due. Probabilmente stava tornando sulla strada principale ma ha rischiato seriamente di essere investita. "Era sola su una delle strade più trafficate di East Hartford. Altri dieci passi e il camion l'avrebbe investita" ha detto Santana."La bimba diceva solo mamma. L'unica cosa che ho visto è stata l'innocenza. La madre l’ha stretta al petto, come se stesse dicendo ‘Wow, mio ​​Dio'. Poi sono salite sul bus e la piccola mi ha salutato dal finestrino" ha raccontato Lugo.

I due barbieri, giovedì 25 aprile, sono stati premiati dal sindaco della cittadina del Connecticut per il loro gesto. Hanno ricevuto dal sindaco un attestato di riconoscimento speciale. “A nome della città di East Hartford, non posso ringraziarvi abbastanza per quello che fate, quello che avete fatto, siete andati oltre e avete salvato la vita di una bambina”, ha detto il sindaco che li ha raggiunti in negozio, aggiungendo che l’incidente serve come un avvertimento ai genitori a prestare molta attenzione ai loro figli, in particolare intorno alle aree ad alto traffico.