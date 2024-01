Dal water del bagno spunta serpente velenoso, incubo di una donna in Australia: “Cambiamento climatico” “Quando è entrata il coperchio del water era aperto. Lei, spaventata, lo ha chiuso subito. Poi ha chiamato la polizia” ha raccontato la cacciatrice di serpenti intervenuta per rimuovere l’animale dal bagno. “Con il cambiamento climatico i serpenti sono fuori controllo e sono praticamente in giro tutto l’anno” ha aggiunto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Pensate di entrare in un bagno pubblico con la tavoletta del water alzata e di trovarvi davanti a un enorme serpente velenoso che spunta dall'acqua. È la scena da incubo vissuta da una donna australiana in una località rurale nella regione di Goondiwindi, nel Queensland. L'episodio martedì scorso quando la donna, in preda alla paura, ha chiuso di istinto il coperchio del water ed è scappata chiamando i servizi di emergenza.

La polizia locale accorsa sul posto quindi ha interdetto il bagno pubblico ed è rimasta di guardia per ore in attesa che una esperta di rettili intervenisse per rimuovere il serpente e liberare la toilette. L'episodio è stato immortalato in alcuni scatti fotografici e anche in un video che ha ripreso l'intervento della cacciatrice di serpenti Tennille Bank.

L'animale si è rivelato essere un esemplare di serpente nero maculato, noto anche come serpente nero dal ventre blu, una specie di serpente velenoso originario proprio dell'Australia. La paura della donna che si è trovata faccia a faccia con il rettile dunque è comprensibile. "Quando è entrata il coperchio del water era aperto. Lei, spaventata, lo ha chiuso subito. Poi ha chiamato la polizia e l’hanno trovato con la testa da una parte e la coda pendente dall'altro" ha raccontato Tennille Bank.

"La polizia è rimasta di guardia per ore, aspettando che arrivassi per spostare il serpente” ha aggiunto. Nel filmato dell'intervento si vede l'esperta che stacca il serpente dal water con un bastone apposito e lo mette in una borsa. Successivamente l'animale è stato liberato nel deserto.

Come conferma la stessa cacciatrice di serpenti, il caso non è raro in Australia in questo periodo con rettili striscianti segnalati negli scarichi e nelle piscine. “Il problema è il caldo. Vanno dovunque possono prendere l'acqua”, ha spiegato l'esperta, ricordando che il fenomeno si è intensificato per il cambiamento climatico.

“Le stagioni adesso sono incredibilmente pazze. Con il cambiamento climatico abbiamo molto caldo e poi improvvisamente inondazioni. Per questo motivo i serpenti sono fuori controllo e sono praticamente in giro tutto l'anno" ha rilevato, spiegando che mentre in precedenza riceveva una chiamata per recuperare un serpente in casa ogni due anni, ora ne riceve uno ogni cinque o sei mesi.