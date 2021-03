Caccia al proprietario di un cane a Londra dopo che l’animale che portava a passeggio ha attaccato e sbranato un cucciolo di foca che era uscito fuori dall’acqua per giocare. La terribile scena si è consumata nei giorni scorsi sulle rive del fiume Tamigi, a Londra, dove la foca era diventata ormai una specie di celebrità locale dopo essere apparsa improvvisamente alcune settimane fa facendosi viva quasi ogni giorno. L’attacco domenica all’ora di pranzo, quando il cane si è scagliato con violenza sulla foca che non si aspettava l’aggressione e le ha procurato ferite gravissime che hanno richiesto la soppressione dell’animale.

Alcuni passanti che hanno assistito all'attacco, incluso un veterinario, si sono precipitati in aiuto della foca strappandola letteralmente dalle fauc del cane e portandola in un ospedale veterinario , il South Essex Wildlife Hospital per le cure. I veterinari però non sono potuto andare oltre agli antidolorifici perché le analisi mediche hanno individuato lesioni gravissime e inoperabili. Ferite che hanno spinto i veterinari a sopprimere la foca per evitarle inulti sofferenze. “Siamo tutti assolutamente sbalorditi nel sentire l'entità delle lesioni subite dalla foca e sottolineiamo ancora una volta i gravi problemi che possono sorgere quando uomini e cani incontrano animali selvatici", ha avvertito la British Divers Marine Life Rescue, aggiungendo: "Ci auguriamo che la sua storia possa aiutare a educare le persone a seguire le linee guida appropriate su come comportarsi in modo rispettoso nei confronti degli animali selvatici e non causare loro disturbo o peggio”. La polizia metropolitana di Londra ha confermato che gli agenti stanno indagando sulla morte della foca lo e "cercando di identificare i testimoni e di parlare con il proprietario del cane coinvolto".