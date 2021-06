Continua la corsa contro il tempo a Miami, dove si scava tra le macerie dell’edificio di 12 piani crollato a Surfside. Il bilancio del crollo dell'edificio riferisce, nel momento in cui scriviamo, di almeno 4 morti e 159 dispersi. Lo afferma il sindaco di Surfside, Daniella Levine Cava. Nel frattempo le autorità sono al lavoro anche per accertare le cause della tragedia e gli investigatori stanno aspettando di poter accedere all'area. Il Champlain Towers South fa parte di un complesso di torri costruite nel 1981, quindi non si tratta di un edificio eccessivamente data.

Nel 2018 allarme per "gravi danni strutturali"

Oggi è emerso che nel 2018 un ingegnere aveva messo in guardia su "importanti danni strutturali" al palazzo e suggerito ai manager di intervenire. I lavori sarebbero dovuti iniziare proprio in questi giorni, due anni e mezzo dopo l'allarme. Lo riporta il New York Times. Nello specifico, l'ingegnere Frank Morabito di Morabito Consultants aveva evidenziato che il "problema principale" a Champlain Towers era che il ponte della piscina e le fioriere all'aperto "erano posate su una struttura piatta" impedendo all'acqua di defluire. La mancanza di impermeabilizzazione era "un problema sistemico" che risale a un difetto "nello sviluppo dei documenti contrattuali originali" 40 anni fa, afferma il rapporto nel quale viene documentato come gli anni di acqua stagnante sul ponte della piscina avrebbero gravemente danneggiato le lastre strutturali in cemento sottostanti. Il problema doveva essere affrontato "rapidamente", ha scritto Morabito.

in foto: Il rapporto del 2008 (le foto)

Il palazzo affondava di 2mm l'anno dal 1990

C'è poi un altro studio del 2020 in cui si constatava che il palazzo affondava alla velocità di due millimetri l’anno dal 1990. Il Champlain Towers South infatti nasce in un’area paludosa bonificata, l’acqua dell’Oceano potrebbe negli anni aver penetrato il cemento e corroso le fondamenta. Alcuni condomini hanno presentato una class action da 5 milioni di dollari nei confronti dei gestori e proprietari dell’edificio.