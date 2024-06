Crolla una stazione della metro in costruzione in Cina: profonda voragine si apre nell’asfalto Una stazione della metropolitana in costruzione nella città di Chengdu, nel sud-ovest della Cina, è crollata intorno alle 3 di notte di venerdì 21 giugno. Il cedimento ha aperto una grande voragine in una strada situata in un popolare quartiere turistico e commerciale, nel distretto di Qingyang. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti o vittime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una stazione della metropolitana in costruzione nella città di Chengdu, nel sud-ovest della Cina, è crollata intorno alle 3 di notte di oggi, venerdì 21 giugno. Il cedimento ha aperto una grande voragine in una strada situata in un popolare quartiere turistico e commerciale, nel distretto di Qingyang.

Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti o vittime, come riportato dal quotidiano Xinhua. A causare il crollo della stazione sarebbe stato lo scoppio di due tubi dell'acqua nella fossa di costruzione della metropolitana, ha fatto sapere Chengdu Rail Construction, l'ente incaricato dei lavori, sulla sua pagina ufficiale Weibo.

Anche l’emittente statale CCTV ha trasmesso le riprese della voragine. Il personale di emergenza giunto sul posto ha riferito ai media locali che questa non avrebbe messo a repentaglio la sicurezza degli edifici circostanti. I video e le immagini della profonda apertura nell'asfalto sono stati diffusi sui social network dagli abitanti della zona che hanno assistito preoccupati e sbalorditi alla scena.

Leggi anche Guerra Russia-Ucraina, Mosca inizia seconda fase delle esercitazioni nucleari tattiche con la Bielorussia

Nei prossimi giorni le forze dell'ordine hanno parlato di probabili chiusure stradali per garantire una maggiore sicurezza, interruzioni e deviazioni degli autobus sulle tratte interessate, mentre proseguiranno i lavori di riparazione.

La zona dove è accaduto l'incidente è molto popolare tra i visitatori che vengono a vedere gli alberi di ginkgo autoctoni. Come ha ricordato l'agenzia di stampa Reuters, la linea 13 della metropolitana di Chengdu dovrebbe aprire nel 2025 con 21 stazioni.

Il crollo fa tornare la Cina a interrogarsi sulle procedure di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Paese negli ultimi tempi ha insistito e ordinato a chi si occupa di questo tema nei diversi settori, dall’estrazione mineraria, al trasporto stradale all’edilizia, di applicare standard più severi.