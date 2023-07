Crolla un ponte in Grecia, ci sono persone sotto le macerie: almeno due morti Un ponte è crollato in Grecia, vicino alla città di Patrasso nell’Ovest del Paese: secondo le autorità locali ci sono diverse persone sotto le macerie, mentre sono due i morti già accertati.

A cura di Tommaso Coluzzi

Foto dal giornale greco Ta Nea

È crollato un ponte in Grecia, nella parte Ovest del Paese, vicino alla città di Patrasso. Secondo le autorità locali ci sarebbero diverse persone intrappolate sotto le macerie, anche se il numero esatto non è stato reso noto, probabilmente perché ancora sconosciuto. "Possiamo confermare che il ponte è crollato. Stiamo operando sul posto – hanno detto i vigili del fuoco – Ci sono persone intrappolate ma non conosciamo il numero esatto". Secondo quanto riportato dai media locali, due persone sono già state estratte morte da sotto le macerie. Le vittime accertate, al momento, sono solo due.

Il giornale greco Ta Nea scrive che la dinamica del crollo è ancora da accertare, ma ciò che si sa al momento è che durante una demolizione controllata gran parte del ponte si è staccata e ha travolto la strada sottostante. I vigili del fuoco sono già accorsi sul posto e stanno utilizzando motoseghe e altri strumenti simili per rompere gli enormi blocchi di cemento e scoprire se sotto c'è qualcuno. Secondo diversi testimoni citati dal giornale greco, però, si sentirebbero delle voci provenire da sotto le macerie, il che lascia pochi margini di dubbio.

Sul sito i lavori sono in corso da circa due anni. Ma è evidente che qualcosa non abbia funzionato. Sul posto sono accorsi immediatamente la viceministra delle Infrastrutture Christina Alexopoulou, il governatore regionale Nektarios Farmakis e il suo vice Charalambos Bonanos, segnalano i media locali. C'è anche il sindaco di Patreon Kostas Peletidis. Il traffico locale è completamente bloccato.

Nell'attesa di scoprire le cause del cedimento, ed eventuali responsabilità da accertare, si continua a scavare sotto le macerie. Come sempre, in questi casi, è partita la corsa contro il tempo per salvare più persone possibile e ridurre al minimo le vittime della tragedia.