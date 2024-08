video suggerito

Crolla seracco sul Monte Bianco e travolge gruppo di alpinisti: un morto e 4 feriti Almeno un morto e quattro feriti, di cui uno molto grave. È questo il primo bilancio del crollo di un seracco avvenuto nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto sul versante francese del Monte Bianco. A dare la notizia è stata la prefettura dell'Alta Savoia, specificando che sono rimasti coinvolti 15 alpinisti. L'incidente è avvenuto nel settore del Mont Blanc du Tacul.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Almeno un morto e quattro feriti, di cui uno molto grave. È questo il primo bilancio del crollo di un seracco avvenuto nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco e che ha coinvolto un gruppi di alpinisti che si trovavano nelle vicinanze.

A dare la notizia è stata la prefettura dell'Alta Savoia, specificando che sono rimasti coinvolti nel crollo 15 alpinisti. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 di notte, nel settore del Mont Blanc du Tacul, a 4.100 metri di quota.

Nel crollo una persona è morta, un'altra è ferita in "urgenza assoluta" e tre in situazioni di "urgenza relativa". Altri dieci alpinisti sono fortunatamente usciti indenni. Le persone soccorse sono state prese in carico dal personale sanitario e trasportate negli ospedali di Sallanches e Annecy.

Per effettuare le operazioni di soccorso, che stanno proseguendo senza sosta, sono stati mobilitati elicotteri della gendarmeria nazionale e della protezione civile. Sul posto sono presenti anche squadre cinofile e veicoli di salvataggio e assistenza alle vittime e i loro equipaggi.

Secondo quanto riportano i quotidiani francesi, i primi elementi raccolti fanno pensare che l'incidente sia stato innescato dalla “caduta di un seracco” di origine naturale. La caduta di questi grossi blocchi di ghiaccio rappresenta il rischio maggiore in estate per chi decide di scalare del Monte Bianco.

"Ieri sera, alle 2:30, la caduta di un seracco al Mont Blanc du Tacul ha causato una valanga. Un numero significativo di vittime è da piangere. Invio le mie più sincere condoglianze alle famiglie e ai cari delle persone decedute. Tutto il mio sostegno ai servizi di emergenza coinvolti e grazie", ha scritto su X Xavier Roseren, membro dell'Assemblea nazionale e rappresentante dell'Alta Savoia.