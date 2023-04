Crolla palazzo di 4 piani a Marsiglia, si temono vittime: corsa contro il tempo dei soccorsi “Dobbiamo prepararci ad avere vittime in questa terribile tragedia”, ha dichiarato domenica mattina il sindaco di Marsiglia. Secondo una prima ricostruzione, il palazzo è stato ridotto in macerie da una violenta esplosione. Le operazioni di soccorso sono state complicate da un incendio.

A cura di Antonio Palma

Centinaia di soccorritori sono al lavoro da ore a Marsiglia dove un palazzo di 4 piani è improvvisamente crollato nella notte tra sabato e domenica di Pasqua, danneggiando anche gli edifici adiacenti dove tutti i residenti sono stati evacuati. Secondo una prima ricostruzione, il palazzo al 17 di rue de Tivoli è stato ridotto in macerie da una violenta esplosione intorno alle 00:40 di domenica 9 aprile, trascinando giù parte degli edifici attigui. Si tratta di una zona residenziale ai margini del quartiere Plaine, noto per i suoi ristoranti, bar e locali notturni.

"Ci sono forti sospetti che un'esplosione abbia causato il crollo", ha detto il prefetto della regione Bouches alla France-Presse e non si esclude che all'origine vi possa essere una fuga di gas. "C'e' stata un'enorme esplosione", ha confermato un testimone.

Almeno cinque persone sono rimaste ferite nel crollo ma il bilancio è ancora provvisorio perché erano tutti nei palazzi vicini e si temono vittime invece tra le macerie del palazzo croato. I soccorsi sono resi difficili da un enorme incendio divampato dopo lo scoppio, come ha confermato il sindaco di Marsiglia, Benoît Payan. "Dobbiamo prepararci ad avere vittime in questa terribile tragedia ”, ha dichiarato domenica mattina il primo cittadino spiegando che l'incendio tra le macerie “è ancora in corso ed è estremamente difficile da controllare ”.

"I vigili del fuoco stanno valutando minuto per minuto il modo migliore per spegnere questo incendio perché all'interno ci sono potenzialmente persone vive ", ha detto Benoît Payan. In mattinata sul posto sarà presente il ministro dell'Interno Gerald Darmanin.

"Abbiamo un centinaio di uomini al lavoro, la priorità è ovviamente è spegnere l'incendio e sgombrare le macerie per trovare persone che potrebbero essere intrappolate sotto le macerie", ha detto il comandante dei vigili del fuoco, spiegando che al momento non è stato possibile accertare quante persone fossero nel'edifico al momento del crollo. "Le operazioni di soccorso sono state complicate da un incendio tra le macerie che impedisce di inviare i cani e le squadre alla ricerca di possibili vittime che sarebbero sotto le macerie ", ha precisato il sindaco di Marsiglia.

Nei due edifici danneggiati dopo il crollo sono state evacuate undici persone: i feriti e "nove persone illese tra cui due bambini", ha precisato ancora il sindaco. Altri edifici sulla strada sono stati evacuati come misura di sicurezza e gli abitanti accolti in una scuola. Nel frattempo è stata aperta un'inchiesta per stabilire le cause dell'incidente.