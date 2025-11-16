Esteri
Crolla il ponte di una miniera in Congo, morte 32 persone: “C’era il divieto d’accesso per le forti piogge”

Sono morte 32 persone per il crollo del ponte di una miniera nel Congo sud-orientale: il cedimento sarebbe stato causato dal sovraffollamento.
A cura di Giorgia Venturini
Trentadue persone sono morte per il crollo del ponte di una miniera nel Congo sud-orientale. Stando alle prime informazioni, il cedimento sarebbe stato causato dal sovraffollamento. Lo ha dichiarato oggi un funzionario del governo regionale.

Il ponte coinvolto nel crollo è quello della miniera di Kalando a Mulondo, nella provincia di Lualaba. "Nonostante il severo divieto di accesso al sito a causa delle forti piogge e del rischio di frane, gli scavatori abusivi si sono introdotti nella cava", ha dichiarato Roy Kaumba Mayonde, responsabile provinciale dell'Interno, durante una conferenza stampa.

Articolo in aggiornamento

