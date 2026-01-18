Crolla il pavimento durante festa in casa a Parigi: una persona soccorsa in arresto cardiaco, altri 19 feriti

Attimi di paura nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio a Parigi, dove il quinto piano di un edificio è crollato su quello sottostante mentre era in corso una festa. All'evento, a quanto si apprende, partecipava una cinquantina di persone.

Il palazzo è situato in Rue Amelot, nell'11esimo arrondissement della capitale francese. La notizia è stata riportata dai principali quotidiani, su BfmTv, che cita i Vigili del Fuoco parigini, si legge che una persona è rimasta gravemente ferita.

È stata trovata dai pompieri in arresto cardiaco, sepolta sotto i detriti provocati dal crollo. Immediatamente soccorsa sul posto, è stata trasportata in ospedale.

Altre 19 persone hanno riportato ferite meno gravi, 15 delle quali sono finite a loro volta al nosocomio. Gli altri occupanti dell'edificio sono rimasti fortunatamente illesi.

"Secondo gli ultimi aggiornamenti dei Vigili del fuoco, ci sono 14 persone in stato di relativa emergenza e una persona in stato di assoluta emergenza. Quest'ultima è stata trasportata in ospedale", ha precisato nella mattinata di domenica la Procura di Parigi all'Agence France Press (AFP).

"È stata aperta un'indagine sulle cause delle lesioni, sono in corso accertamenti", ha dichiarato la procura di Parigi.

I Vigili del fuoco sono stati allertati venti minuti dopo la mezzanotte dopo che il quinto piano di l'edificio al 34 bis di rue Amelot era crollato sul quarto. All'interno si stava celebrando una festa di compleanno.

"Eravamo tutti riuniti per festeggiare il 60esimo compleanno di un'amica. Proprio mentre stavamo iniziando a farle gli auguri, eravamo tutti riuniti intorno a lei, quando il pavimento è crollato", ha raccontato uno dei partecipanti, intervistato da LCI.

"Siamo caduti dal quinto al quarto piano. È successo così velocemente che non riesco nemmeno a descriverlo, ti senti solo scivolare", ha aggiunto.

L'edificio di sei piani, insieme a due edifici adiacenti, è stato evacuato. Gli inquilini hanno potuto rientrare nelle loro case già nella notte. In totale, per questa operazione sono stati mobilitati 125 vigili del fuoco e circa quaranta mezzi.