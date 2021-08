Covid, a New York sono morte 12mila persone in più rispetto a quanto detto dall’ex governatore Cuomo Nuova bufera sull’ex governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. Dopo le accuse di molestie sessuali e le dimissioni, la sua ex vice, ora diventata governatrice, ha rivelato che i morti di Covid nello Stato sarebbero ben 12mila in più rispetto a quelli conteggiati dall’amministrazione precedente. Ben 55mila contro i 43mila registrati secondo l’ufficio di Cuomo, che non avrebbe conteggiato le vittime del Covid morte a casa, nelle strutture ospedaliere pubbliche e nelle residenze per anziani.

A cura di Tommaso Coluzzi

Neanche il tempo di insediarsi che la prima donna governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, scatena un'ulteriore bufera sull'ex governatore Andrew Cuomo, del quale era vice, dimessosi meno di un mese fa dopo l'accusa di ripetute molestie sessuali nei confronti di almeno 11 donne. Lo scandalo che ha coinvolto Cuomo è ancora una ferita aperta nel Partito Democratico, del quale anche Hochul fa parte, anche perché era considerato uno degli uomini più carismatici e in vista dei dem, alla guida dello Stato di New York per dieci anni e uscito a testa alta nella gestione della pandemia di Covid. In poco tempo lo hanno – giustamente – mollato tutti, il presidente Joe Biden compreso. Ora, però, le accuse di molestie sessuali non sono più le uniche a cui deve far fronte l'ex governatore.

La nuova governatrice, secondo quanto riporta l'Independent, ha rivelato che il bilancio delle vittime di Covid nello Stato di New York è ben più alto di quanto conteggiato: sarebbero 12mila i morti in più dall'inizio della pandemia. Parliamo di oltre 55mila newyorkesi rimasti vittime del virus, contro i 43mila segnalati dall'amministrazione Cuomo. "Stiamo pubblicando più dati di quelli che erano stati resi noti in precedenza", ha spiegato Hochul. Sostanzialmente il suo ufficio sta aggiornando i numeri per renderli coerenti con quelli del Cdc, che conteggiano anche i pazienti morti in casa, in strutture ospedaliere pubbliche o in residenze per anziani, a differenza dei dati resi pubblici da Cuomo.

Chi ha collaborato all'insabbiamento dei dati verrà identificato, ha promesso Hochul. Tra le prime novità introdotte dalla nuova governatrice, oltre al riconteggio dei dati in seguito al sospetto generato nei mesi, ci sono le mascherine nelle scuole e i test per il personale scolastico. "I cittadini meritano un quadro chiaro e onesto di ciò che sta accadendo – ha spiegato – Che sia buono o meno, hanno bisogno di sapere la verità ed è così che possiamo ristabilire la fiducia".