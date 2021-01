Covid-19, maxifesta a Barcellona: in centinaia in un magazzino per un rave party durato 36 ore

Interrotta una maxifesta a Barcellona, in un magazzino in periferia. Per quasi due giorni almeno mille persone hanno partecipato ad un rave senza rispettare alcuna misura per evitare contagi da Covid-19. La polizia è intervenuta oggi ma scoppia la polemica: le prime segnalazioni dei cittadini risalgono alla sera del 31 dicembre.