Costringono il figlio a vivere dentro un box per 5 anni, il 14enne scappa: “Qui nessuno mi ama” Tracy e Timothy Ferriter, entrambi 46 anni, sono stati arrestati. Erano stati costretti a denunciare la scomparsa del ragazzino. Quando tornava da scuola, veniva subito chiuso nel box con un secchio per i bisogni.

A cura di Biagio Chiariello

La polizia ha arrestato una coppia dello Stato della Florida: avrebbe abusato fisicamente del figlio di 14 anni, costringendo l'adolescente a vivere in un garage per almeno cinque anni. Tracy e Timothy Ferriter, entrambi 46 anni, sono stati arrestati a Jupiter con l'accusa di abusi aggravati sui minori.

Secondo un rapporto della polizia ottenuto dall'emittente USA CBS-12, gli investigatori sono arrivati ​​a casa dei Ferriter dopo che la donna ha riferito che suo figlio era scomparso. Quando gli agenti sono arrivati, spiega polizia, hanno notato una struttura di 2,5 x 2,5 metri, all'interno del garage che la stessa Tracy avrebbe descritto come un piccolo ufficio. Le autorità hanno notato che il box aveva un catenaccio che si chiudeva dall'esterno e che l'interruttore della luce era solo all'esterno della struttura. All'interno c'era un materasso, un lenzuolo, alcuni libri e altri oggetti personali.

Hanno così scoperto che quella scatola è stato il posto in cui il figlio della coppia veniva chiuso appena tornava da scuola. E questo per cinque lunghi anni: è stato lo stesso ragazzino a raccontare tutto agli agenti. Era costretto a stare lì dentro fino a 18 ore al giorno, la luce poteva essere accesa solo dall’esterno. Quando un ufficiale ha chiesto all'adolescente perché fosse scappato, ha risposto loro "perché sento che nessuno mi ama". E avrebbe supplicato gli agenti di arrestarlo, dicendo loro che "preferirebbe essere in prigione piuttosto che tornare a casa", si legge nel rapporto.

Altri tre bambini vivevano con la coppia, ora sono stati affidati ai servizi sociali. Durante la prima udienza dello scorso mercoledì, il giudice ha stabilito che i genitori non potranno più vedere i figli senza l’autorizzazione del Florida Department of Children and Families.