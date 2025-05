Così un cardiologo ha salvato la vita a un passeggero in volo grazie a uno strumento inaspettato

video suggerito

A cura di Dario Famà

Foto di "Cura for the World"

L'uomo giusto al momento giusto. Non esiste un modo migliore per spiegare quanto accaduto poco meno di un mese fa in un volo KLM partito dall'Uganda e diretto ad Amsterdam, dove un cardiologo ha salvato la vita di un passeggero olandese, che si era improvvisamente sentito male.

Per sua fortuna il dottor TJ Trad, statunitense dell'Oklahoma, si trovava lì e, dopo esser stato svegliato dal suo team, si è precipitato dall'uomo, che lamentava un forte dolore al petto e aveva cominciato a sudare molto.

Dai sintomi, il medico aveva capito cosa stesse succedendo: il passeggero stava avendo un attacco cardiaco e doveva essere subito soccorso. Trad aveva individuato immediatamente il problema, perché egli stesso ne era uscito indenne appena un anno prima.

Fortunatamente il cardiologo disponeva di farmaci, un elettrocardiogramma a 12 derivazioni e un ECG a forma di carta di credito, la KardiaMobile, strumenti che aveva portato per la recente missione sanitaria "Cura for the World".

"Sto per morire?", "Non oggi": un veloce quanto semplice scambio di battute che ha dato il via all'operazione di salvataggio. Dopo aver tranquillizzato la moglie del paziente, il personale di volo e tutti i viaggiatori, Laid ha fatto stendere l'uomo su una fila di sedili, appoggiando dei cuscini sotto i piedi per favorire la circolazione del sangue.

Dopo attente verifiche, Trad ha escluso qualsiasi problema legato alla glicemia e ai coaguli, procedendo a monitorarlo con l'ECG a 12 derivazioni. L'aritmia del cuore ha confermato il sospetto: si trattava di un infarto. A quel punto, il cardiologo gli ha somministrato cinque farmaci e l'ha tenuto sotto osservazione servendosi della KardiaMobile, che ha registrato i dati dell'elettrocardiogramma e, tramite bluetooth, li ha trasferiti al telefono del dottore.

"La manifestazione successiva ad un attacco cardiaco è l'aritmia. È così che muoiono le persone" ha dichiarato Trad alla CNN. A distanza di 45 minuti dall'assunzione delle medicine, il paziente ha cominciato a stare meglio.

Nel frattempo, il pilota aveva chiesto se fosse necessario atterrare in Tunisia, il Paese più vicino, ma il cardiologo ha rassicurato che l'uomo versava in condizioni stabili e sarebbe riuscito ad arrivare ad Amsterdam in sicurezza.

Una volta atterrato, il paziente è stato subito trasportato all'ospedale, dove è stato esaminato per 12 ore. Secondo la CNN, dalla diagnosi non risulterebbe un infarto o un embolia polmonare.

L'ironia della sorte ha voluto che l'attacco cardiaco, patito dal dottore un anno fa, lo aveva obbligato a rinunciare alla stessa missione sanitaria nel febbraio del 2024. Se fosse partito allora per l'Uganda, probabilmente il paziente non sarebbe stato salvato. "Penso che tutto accada per una ragione" ha concluso Trad.