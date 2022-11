Cos’è l’articolo 4 della Nato e cosa significa se la Polonia lo attiva La Polonia sta valutando attentamente se attivare l’articolo 4 del trattato Nato, che prevede che “le parti si consulteranno ogni volta che, nell’opinione di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata”.

Dopo i due missili russi caduti nel proprio territorio – su cui c'è ancora un'indagine in corso per chiarire cosa sia successo esattamente – la Polonia sta riflettendo, sostanzialmente, sulla possibilità di attivare l'articolo 4 del trattato Nato. "Il presidente polacco Andrzej Duda ha appena finito di parlare con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg – fanno sapere da Varsavia – Verifichiamo le premesse dell'articolo 4 della NATO. Siamo in contatto con i nostri alleati e ci aspettiamo colloqui con la parte americana". Ma cosa prevede questo articolo? Non si tratta, ovviamente, del più famoso – e fondamentale – articolo 5 del trattato nordatlantico, ma è un presupposto alla sua attivazione. Recita così:

Articolo 4 Le parti si consulteranno ogni volta che, nell'opinione di una di esse, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata.

Si tratta, appunto, di una precondizione affinché si attivi l'articolo 5, che – ricordiamo – può essere richiesto solamente dalla Polonia, Paese che, a seconda dell'esito delle indagini sui due missili caduti, potrebbe ritenersi sotto attacco. Nel frattempo il governo di Varsavia ha deciso di aumentare il livello di prontezza dell'esercito, spiegano dallo stesso esecutivo polacco.

"Ho parlato con il presidente Duda dell'esplosione in Polonia – ha confermato su Twitter il segretario della Nato – Gli ho fatto le mie condoglianze per le vittime. La Nato sta monitorando la situazione e gli alleati si stanno consultando con molta attenzione. È importante che tutti i fatti siano accertati".

Cosa dice l'articolo 5 del trattato Nato

