Cosa sappiamo dell’enorme incendio scoppiato oggi a Mosca Continuano a circolare le immagini di un enorme incendio scoppiato oggi a Mosca, ma secondo le informazioni che arrivano dai canali Telegram russi si tratterebbe di un incidente in un cantiere edile.

A cura di Tommaso Coluzzi

Un enorme incendio è divampato oggi a Mosca. Le cause sono sconosciute – e molto probabilmente lo rimarranno – ma sembra che si sia trattato di un incidente. Le uniche fonti che parlano dell'incendio sono russe, oltre ai video che sono circolati insistentemente su Twitter e Telegram in queste ore. Si vede una grande colonna di fumo nero levarsi sopra una zona apparentemente residenziale della capitale russa. Per ora non ci sono molti dettagli, ma dovrebbe trattarsi di un gruppo di palazzine residenziali che avrebbero preso fuoco per un incidente. La zona ripresa nei video dovrebbe essere quella di Ochakovo, a Mosca.

Secondo quanto riportato su Telegram dal canale russo Basa, l'incendio sarebbe partito da "rifiuti e materiali da costruzione", che avrebbero preso fuoco. Poi le fiamme si sarebbero propagate generando la colonna di fumo registrata nelle immagini amatoriali.

Al momento non si parla di un possibile sabotaggio, ma di un incidente avvenuto per caso. Anche se immediatamente tornano alla mente le immagini del drone esploso sopra al Cremlino, su cui restano ancora moltissimi dubbi. Non ci sono neanche notizie di vittime o di feriti. Trattandosi, secondo quanto ricostruito da fonti russe, di palazzine in costruzione, è probabile che fossero completamente disabitate.

È possibile, ma non probabile, che nelle prossime ore filtrino nuovi dettagli, sempre da fonte russa. Di quanto accade a Mosca sappiamo sempre meno dallo scoppio della guerra e un incendio – per quanto vasto e spaventoso visto dai video – che sembra essere incidentale, difficilmente verrà approfondito nei prossimi giorni. Nel frattempo la guerra in Ucraina va avanti sul campo, con la situazione nella centrale di Zaporizhzhia che si fa sempre più complessa.