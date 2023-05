Prigozhin: “Operazione tritacarne a Bakhmut completata”. Aiea: “A Zaporizhzhia situazione pericolosa” L’Agenzia internazionale per l’energia atomica: “La situazione generale intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia sta diventando sempre più imprevedibile e potenzialmente pericolosa”.

A cura di Davide Falcioni

"La situazione generale intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia sta diventando sempre più imprevedibile e potenzialmente pericolosa. Sono estremamente preoccupato per i reali rischi per la sicurezza nucleare che l'impianto deve affrontare". A dirlo, lanciano un nuovo allarme, il direttore generale dell'Aiea, Raphael Grossi. "Dobbiamo agire ora per prevenire la minaccia di un grave incidente", ha affermato il capo dell'agenzia atomica delle Nazioni Unite. "Continuerò a sollecitare tutte le parti a impegnarsi per raggiungere questo obiettivo vitale e garantire la sicurezza nucleare".

Mentre il personale della centrale nucleare rimane sul posto, gli esperti dell'Aiea hanno "ricevuto informazioni che l'annunciata evacuazione dei residenti della vicina città di Enerhodar, dove vive la maggior parte del personale della centrale – ha aggiunto Grossi – è iniziata e stanno monitorando attentamente la situazione per qualsiasi potenziale impatto sulla sicurezza nucleare".

Fin dall'inizio della guerra in Ucraina l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha lanciato ripetuti allarmi per la sicurezza dell'impianto a sei reattori nel sud del Paese, da quando le forze russe lo hanno conquistato lo scorso anno. A causa dell'intensificarsi dei bombardamenti da parte delle forze ucraine, la Russia ha ordinato alle famiglie con bambini e agli anziani di lasciare temporaneamente la vicina città di Enerhodar. Un ordine di allontanamento che interessa anche altre 18 località della regione di Zaporizhzhia.

Raphael Grossi

Prigozhin: "Completata l'operazione tritacarne a Bakhmut"

L'operazione "Tritacarne Bakhmut" della compagnia Wagner è stata completata". Lo ha detto il capo del gruppo di mercenari Yevgeny Prigozhin, secondo quanto riportato dall'agenzia Ria Novosti e dalla Tass. "Va notato – ha spiegato Prigozhin – che l'operazione del tritacarne Bakhmut è stata progettata principalmente non per prendere l'insediamento di Bakhmut, ma per ‘macinare' le unità delle forze armate ucraine e organizzare una tregua per l'esercito russo per ripristinare la sua capacità di combattimento. Il tritacarne Bakhmut ha svolto completamente il suo compito". I russi controllerebbero il 95% della città.

Prigozhin ha affermato di non aver finora ricevuto risposte circa la carenza di munizioni. "Il personale della Wagner PMC sarà preservato per le prossime operazioni nell'interesse della Russia", ha osservato. Il fondatore della compagnia ha anche affermato di non avere alcuna ambizione di lasciare il segno come la persona "che ha preso Bakhmut". "Ho l'ambizione di essere al servizio della nostra nazione e del nostro stato", ha aggiunto.

Attacchi con droni nella notte in Crimea

Nel frattempo l'Ucraina ha lanciato un attacco notturno con dieci droni in Crimea. Lo ha dichiarato – secondo quanto riportato dall'agenzia Ria Novosti – il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, sul proprio canale Telegram. "Di notte, le forze di difesa aerea e i sistemi di guerra elettronica – si legge – hanno respinto un altro attacco a Sebastopoli. Un Uav ha perso il controllo ed è caduto in una zona boscata, il relitto è stato trovato dai dipendenti del ministero degli Affari interni e del ministero della Emergenze. Nessuna struttura in città è stata danneggiata".