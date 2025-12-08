Cosa cambia per l’Ucraina e la Russia dopo le parole di Trump sull’Unione Europea

Nella nuova Strategia per la sicurezza nazionale Trump ha accusato le istituzioni europee di avere “prospettive irrealistiche” sulla guerra in Ucraina. Dichiarazioni che fanno gongolare il Cremlino. “L’Europa voleva isolarci, ora scopre che l’unica a essere isolata è lei”, commenta Marat Bashirov, politologo russo tra i fedelissimi di Putin.

Nella nuova Strategia per la sicurezza nazionale pubblicata venerdì scorso dalla Casa Bianca, Trump ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro all'indirizzo dell'Europa: "Si deve difendere da sola". Tradotto: gli Stati Uniti vogliono scaricare l'Ue. Nel documento il presidente statunitense ha attaccato le istituzione europee, attribuendogli la responsabilità della futura "cancellazione" del continente (scenario che il tycoon vede sempre più probabile) e accusandole di avere "prospettive irrealistiche" sulla fine della guerra in Ucraina.

Dichiarazioni che nel frattempo fanno gongolare il Cremlino. "L’Europa voleva isolarci, non ci è riuscita, e adesso scopre che l’unica a essere isolata è lei", ha commentato Marat Bashirov, politologo russo tra i fedelissimi di Vladimir Putin. "Con Trump, gli Usa hanno cambiato il paradigma della promozione dei loro interessi. Che il principale concorrente in tutto il mondo per loro sia la Cina, lo si sapeva da molto. Questo obbliga per forza di cose la Casa Bianca a non considerarci più parte del cosiddetto “asse del male”. Ne consegue che il “caso ucraino” per loro non ha più alcuna valenza. E vorrebbero solo sbarazzarsene", ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera.

Nel nuovo documento sulla sicurezza nazionale, Trump ridefinisce le priorità degli Stati Uniti e né la Nato né l'asse con l'Ue sembrano essere tra queste. "Cosa è scritto nella nuova dottrina americana? Che se l’Europa è preoccupata per le presunte minacce russe, è l’Europa che si dovrebbe premurare della propria sicurezza, senza trascinare gli Usa. In questo senso, gli Usa adempiono ai loro impegni, e noi ai nostri", ha commentato Bashirov.

Leggi anche Perché Trump vuole distruggere l’Unione Europea

Secondo il politologo vicino allo zar, gli Usa non hanno mai avuto alcuna intenzione di lasciare sola Mosca e le mosse di Trump ne sono una prova. L'isolamento della Russia non è finito "da parte dell’Europa. Che infatti è rimasta sola. Ma il resto del mondo non lo aveva neppure cominciato, Usa compresi. Negli ultimi tempi, le imprese americane hanno occupato determinati settori del mercato in Russia, e lo hanno fatto apertamente, mentre le società europee se ne andavano", ha affermato.

Elementi che ora rischiano di mettere l'Ue all'angolo e l'Alleanza atlantica fuori dai giochi. "Intanto, siete divisi in almeno tre gruppi", sostiene Bashirov. "I nostri amici o alleati, diciamo così. Poi ci sono Francia, Germania e Regno Unito che giocano a fare la guerra. L’ultimo gruppo è quello dei taciturni, composto da tutti gli altri Paesi, per i quali si pone soprattutto la questione dell’unità della Ue e il grande problema dell’Euro-Nato, l’Alleanza non più atlantica, senza gli Usa", ha spiegato. Quanto all'Italia, "balla tra il secondo e il terzo gruppo. Quando vi metterete d’accordo, forse potrete contare di più. Ma al momento, parlano i fatti. Siete isolati. Voi, non noi", ha concluso.