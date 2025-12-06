Perché Trump dice che l’Europa “rischia di essere cancellata”

Nel nuovo documento sulla sicurezza nazionale, Trump lancia l’accusa più dura degli ultimi anni: l’Europa, così com’è, avrebbe davanti “la prospettiva reale di una cancellazione”. Una strategia che ridisegna le priorità americane, ridimensiona il ruolo della NATO e mette il Vecchio Continente all’angolo.

La nuova National Security Strategy firmata da Donald Trump invia un severo avvertimento all'Europa, assumendo al contempo un tono di chiaro distacco.. Nel documento, lungo 33 pagine e improntato alla logica dell'"America First", il presidente degli Stati Uniti afferma che il Vecchio Continente stia perdendo la propria identità e che, se non cambierà radicalmente rotta, potrebbe arrivare addirittura alla "cancellazione della sua civiltà". Parole durissime, che arrivano in un contesto già segnato da rapporti transatlantici fragili, e che spostano l'Europa dalla condizione di partner affidabile a quella di "problema da gestire". In sintesi, secondo Washington, oggi l'Europa è più un rischio che un alleato stabile.

Un'Europa "irriconoscibile" e colpevole di aver smarrito la propria bussola

Nella nuova National Security Strategy, il giudizio della Casa Bianca sull’Europa è netto. Secondo il documento, le politiche adottate negli ultimi anni, dall'immigrazione alla gestione del dissenso politico, fino alla regolazione del digitale, avrebbero indebolito il continente, rendendolo vulnerabile. Trump sostiene che, lasciando le cose come stanno, l'Europa potrebbe diventare "irriconoscibile in meno di vent'anni". La critica è totale: non riguarda solo le istituzioni dell'Unione, ma anche i governi nazionali, accusati di aver compromesso libertà fondamentali e sicurezza.

"Europa ha "aspettative irrealistiche" su esito del conflitto"

Il documento affronta poi il tema più delicato: la guerra in Ucraina. Per l'amministrazione americana, infatti, l'Europa continuerebbe a coltivare "aspettative irrealistiche" sul possibile esito del conflitto, ignorando i limiti politici e militari attuali. I governi europei vengono definiti "instabili" e incapaci di decisioni coerenti, mentre gli Stati Uniti invitano a un approccio più pragmatico, anche a costo di tensioni diplomatiche.

Molti analisti osservano come questa posizione possa, consapevolmente o meno, allinearsi a quella di Mosca, che da mesi accusa i Paesi europei di ostacolare i negoziati imponendo condizioni "inaccettabili". Non sorprende che dal Cremlino trapeli dunque un certo ottimismo nei contatti con Washington, considerata l’unica interlocutrice reale.

NATO: stop all'espansione

La sezione più clamorosa del documento riguarda la NATO. Trump afferma che l'Alleanza non può essere trattata come un’organizzazione "in espansione permanente". Secondo quanto riportato da Reuters, l'obiettivo sarebbe spingere l'Europa a farsi carico di maggiori responsabilità e, in prospettiva, valutare un trasferimento della guida dell'Alleanza ai Paesi europei. Un cambio di equilibrio che ridurrebbe il ruolo di Washington e andrebbe nella direzione auspicata da Vladimir Putin da oltre un decennio.

Gli USA guardano altrove: Monroe 2.0 e Cina come priorità

Se l'Europa viene descritta come un fronte indebolito, la NSS chiarisce le priorità strategiche degli Stati Uniti:

il contenimento della Cina , con l’obiettivo di riequilibrare i rapporti commerciali;

, con l’obiettivo di riequilibrare i rapporti commerciali; il ritorno alla dottrina Monroe , ossia il predominio americano sulle questioni politiche del continente americano;

, ossia il predominio americano sulle questioni politiche del continente americano; il controllo dei flussi migratori, considerati un fattore di sicurezza nazionale.

In pratica, l'amministrazione Trump considera l'Europa sempre meno strategica rispetto all'Indo-Pacifico e all'emisfero occidentale.

Meloni minimizza lo scontro

La premier Giorgia Meloni, intervenendo al Tg La7, proprio ieri, dichiarava: "Non parlerei di un incrinarsi dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa", spiegando che alcune critiche americane, in particolare sull'immigrazione, sarebbero "note da tempo" e che il documento non sancisce una rottura, ma solo una discussione inevitabile sul ruolo geopolitico dell’Europa.

Una lettura più morbida rispetto all'eco internazionale del documento e alle preoccupazioni di molte capitali europee, timorose di un possibile disimpegno USA proprio nel momento più delicato dalla fine della Guerra Fredda.