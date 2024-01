Corre verso l’aereo fermo in aeroporto e si infila nel motore: morto 30enne. Aperta inchiesta L’incidente oggetto di inchiesta è avvenuto all’aeroporto di Salt Lake City, nello Stato USA dello Utah. La vittima è Kyler Efinger, 30enne americano. Pare avesse una carta d’imbarco per un volo per Denver. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Si sarebbe lanciato nel motore di un aereo della Delta Air Lines all'aeroporto internazionale di Salt Lake City. La polizia dello stato USA dello Utah sta ora indagando sulla morte di un uomo di 30 anni, Kyler Efinger, residente a Park City.

Secondo il comunicato rilasciato dalle autorità dello stesso scalo americano la vittima è entrata sulla rampa attraverso un'uscita di emergenza del terminal, "è corsa verso l'estremità sud della pista ovest dell'aeroporto dove erano in corso le operazioni di sghiacciamento e si è infilata in un motore dell'aereo che non era in funzione".

I soccorritori l'hanno trovato "privo di sensi e non sono stati in grado di rianimarlo", si legge ancora nella nota ufficiale. "Non è chiaro al momento quali lesioni abbiano causato la morte dell'uomo".

Pare che Efinger avesse una carta d'imbarco per un volo per Denver, ha riferito il dipartimento di polizia di Salt Lake City.

Delta Air Lines afferma che il volo 2348 – un Airbus A220 in partenza per San Francisco – è poi tornato al gate, dove sono stati fatti sbarcare tutti i 95 passeggeri. Il volo è stato poi cancellato.

L'uomo sarebbe passato attraverso una delle porte di uscita di emergenza del terminal per poi farsi strada nella rampa esterna dell'aeroporto, ha detto la polizia. È stato uno dei piloti a segnalarne la presenza. Dopo una decina di minuti, gli agenti hanno informato la polizia che l'uomo si trovava in una delle aree di sghiacciamento dell'aereo dell'aeroporto e aveva avuto accesso al motore, hanno riferito gli stessi poliziotti.

Quando gli agenti sono arrivati all'aereo, hanno trovato Efinger privo di sensi e "parzialmente all'interno" di uno dei motori montati sulle ali dell'aereo commerciale, che stavano ancora ruotando. Il 30enne è stato rianimato sul posto, ma non è stato possibile salvargli la vita.

Verrà condotta un'autopsia per determinare la causa e la modalità del decesso, e i medici legali potranno condurre un rapporto tossicologico, ha aggiunto il dipartimento.

La polizia di Salt Lake City ha dichiarato che sta indagando sull'incidente, così come la Federal Aviation Administration, il National Transportation Safety Board e la Transportation Security Administration.