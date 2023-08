Corea del Sud, allarme tifone. Domani evacuazione decine migliaia di scout (anche italiani) Decine di migliaia di scout verranno evacuati a partire da domani dal 25esimo World Scout Jamboree che si sta tenendo in Corea del Sud. Tra loro anche numerosi italiani.

A cura di Davide Falcioni

Prenderà il via nella giornata di domani l‘evacuazione dei numerosi contingenti nazionali di scout che si sono riuniti da giorni in Corea del Sud in occasione dell'evento "Jamboree", a causa del possibile arrivo nella zona del tifone Khanun. L'Ambasciata d'Italia a Seul, d'intesa con la Farnesina e in costante contatto con le autorità locali, sta continuando a monitorare le condizioni dei 1.200 partecipanti che compongono il gruppo italiano. Lo riferisce la Farnesina in una nota, aggiungendo che tutti i ragazzi e le ragazze, oltre ai loro accompagnatori, stanno bene e non hanno lamentato alcuna criticità.

Le autorità sudcoreane si stanno dunque preparando a evacuare le decine di migliaia di scout, arrivati da tutto il mondo per il 25esimo World Scout Jamboree, dalla località costiera di Jamboree, in vista dell'arrivo della tempesta tropicale Khanun. Ciò significa che dovranno rapidamente essere spostati e messi al sicuro adolescenti provenienti da 158 Paesi fuori dal percorso della tempesta.

Dopo l’ondata di caldo che ha già messo a dura prova i ragazzi che stavano prendendo parte al raduno, iniziato martedì scorso primo agosto, l'agenzia meteorologica della Corea del Sud ha riferito che il tifone Khanun dovrebbe raggiungere il Paese giovedì mattina, con venti previsti dai 118 ai 154 chilometri orari. Ampie zone a sud, incluso la zona di Buan, potrebbero tuttavia essere colpite dalla tempesta già mercoledì.

L'ufficio del presidente sudcoreano, Yoon Suk Yeol, ha dichiarato di aver chiesto piani di ‘emergenza', che potrebbero includere il trasferimento in hotel e altre strutture nella capitale del paese, Seul, e nelle aree metropolitane vicine. La tempesta Khanun ha già colpito il Giappone per più di una settimana, causando un'interruzione dell'energia elettrica nelle case, dei voli e della circolazione ferroviaria.

"Ci è stato comunicato da Wosm (Organizzazione mondiale dello scoutismo) che il governo della Repubblica di Corea, a causa del previsto impatto del tifone Khanun, ha programmato la partenza anticipata dal sito del Jamboree per tutti i partecipanti al 25esimo World Scout Jamboree", ha scritto in un comunicato il contingente italiano che partecipa al raduno. "Il contingente italiano verrà trasferito in siti sicuri, il Governo ha comunicato al Wosm che a breve forniranno dettagli sui piani di partenza e sui siti che ospiteranno i partecipanti. La direzione del contingente lavora a stretto contatto con l’Ambasciata italiana a Seoul e il Ministro degli Esteri italiano".