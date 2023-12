Corea del Nord, Kim Jong-Un è in lacrime: chiede di fare più figli per fermare calo di natalità Fermare il declino delle nascite e fornire una buona assistenza e istruzione ai bambini sono tutte questioni che dovremmo risolvere insieme alle nostre madri”, ha detto Kim nel suo discorso di apertura dell’evento (National Mothers Meeting) organizzato nel contesto di un presunto calo del tasso di natalità.

A cura di Biagio Chiariello

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il dittatore nordcoreano Kim Jong Un, in lacrime, ha dichiarato che è dovere delle donne arrestare il calo delle nascite nel Paese asiatico per rafforzare il potere nazionale dello stato isolazionista.

Kim ha lanciato il suo richiamo alle donne affinché abbiano più figli durante la riunione nazionale delle madri, la prima del genere in 11 anni. "Fermare il declino delle nascite e fornire una buona assistenza e istruzione ai bambini sono tutte questioni che dovremmo risolvere insieme alle nostre madri", ha detto Kim nel suo discorso di apertura.

L'evento (National Mothers Meeting) è stato organizzato proprio nel contesto del calo del tasso di natalità in Nord Corea, che evidentemente ha suscitato preoccupazione nella RPDC. Le immagini rilasciate dai media statali hanno mostrato molte persone piangere apertamente insieme al loro leader, ma una buona parte della folla ha applaudito Jong Un mentre salutava.

Leggi anche Quest'uomo non sapeva di avere delle bacchette infilate nel naso fino al cervello da 5 mesi

Dall'ultimo censimento pubblicato dalla Corea del Nord, risalente al 2008, risultava che la sua popolazione ammontava a 24 milioni. Le stime ora suggeriscono che i nordocoreani siano circa 25,7 milioni. Tuttavia, il governo di Pyongyang ritiene che il tasso di fertilità sia in costante calo negli ultimi 10 anni.

Si tratta di uno sviluppo preoccupante per un Paese che dipende dalla mobilitazione dei lavoratori per far restare a galla la propria economia in difficoltà e pesantemente sanzionata dall'Occidente.

"Molte famiglie in Corea del Nord non intendono avere più di un figlio al giorno d'oggi perché sanno di aver bisogno di molti soldi per crescere i propri figli, mandarli a scuola e aiutarli a trovare lavoro", ha detto Ahn Kyung-su, capo di DPRKHealth.org, un sito web incentrato sui problemi sanitari in Corea del Nord.

Il Paese ha optato per programmi di controllo delle nascite negli anni ’70 e ’80 per rallentare la crescita della popolazione nel Dopoguerra. Il tasso di fertilità locale ha registrato un forte calo a seguito di una carestia a metà degli anni ’90, che si stima abbia ucciso centinaia di migliaia di persone, ha affermato in un rapporto di agosto lo Hyundai Research Institute con sede a Seoul, secondo il quale la nazione dovrebbe vedere una riduzione della popolazione a partire dal 2034.

"Dato che la Corea del Nord non dispone di risorse e progressi tecnologici, potrebbe avere difficoltà a rilanciare e sviluppare la propria industria manifatturiera se non venisse fornita forza lavoro sufficiente", afferma il rapporto dell'istituto.

Secondo quanto riportato dai media statali quest’anno, il Paese ha introdotto una serie di benefici per le famiglie con tre o più figli, tra cui accordi preferenziali per alloggi gratuiti, sussidi statali, cibo, medicine e articoli per la casa gratuiti e vantaggi educativi per i bambini.

​