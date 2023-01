Coppia trovata morta in casa in Spagna, è italiana una delle vittime Un uomo e una donna sono stati trovati morti in un’abitazione in Spagna. Una delle vittime sarebbe italiana. L’ipotesi degli inquirenti è che potrebbe trattarsi di omicidio-suicidio.

A cura di Chiara Ammendola

È italiana delle due persone trovate morte in un'abitazione nella provincia di Cadice, in Spagna. Le vittime sono un uomo e una donna che sono stati trovati senza vita raggiunti da diversi colpi d'arma da fuoco.

Secondo quanto si apprende potrebbe trattarsi di omicidio-suicidio, ma l'ipotesi non è al momento confermata. L'altra vittima sarebbe di nazionalità svizzera.

L’abitazione della coppia trovata morta in Spagna

I due sono stati rinvenuti senza vita in una villetta ad Alcaidesa, in località La Línea de la Concepción. La scoperta è avvenuta questo pomeriggio, intorno alle 17, quando alcuni vicini hanno lanciato l'allarme dopo aver udito dei colpi d'arma da fuoco.

Una volta raggiunta l'abitazione, la polizia ha trovato i corpi senza vita dei due. Sembra che la donna, 64 anni, e l'uomo, 65 anni, risiedessero da molti anni nella cittadina nella provincia di Cadice.

La polizia è ancora sul posto in attesa dell'arrivo del medico legale. In dichiarazioni alla stampa, il sindaco della città, Juan Franco, si è detto "costernato" per l'accaduto. “Stiamo attendendo una conferma, ma tutto lascia pensare che si tratti di un caso di femminicidio”, ha spiegato.

(notizia in aggiornamento)