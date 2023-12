Coppia statunitense vende casa e spende 1.7 milioni di dollari per trasferirsi su una nave da crociera Hanno deciso di vendere la propria casa per trascorrere il resto della propria vita su una nave da crociera di lusso. I protagonisti di questa storia si chiamano Norman e Helen D’Silva, sposati da 40 anni, vivono in Florida e sono grandi appassionati di viaggi. Hanno prenotato un appartamento sulla MV Narrative, imbarcazione della Storytellers ancora in costruzione, dove si trasferiranno nel 2026.

Una coppia statunitense ha deciso di vendere la propria casa per trascorrere il resto della propria vita su una nave da crociera. I due si chiamano Norman e Helen D'Silva, vivono in Florida e sono grandi appassionati di viaggi.

Come si legge sul Daily Mail, che ha raccontato la loro storia, la coppia è sposata da 40 anni, ha partecipato a più di 200 traversate e sembra che non abbia proprio intenzione di smettere, visto che hanno deciso di trascorrere nello stesso modo la loro vita d'ora in avanti. Norman e Helen sono tra i fortunati che si sono potuti permettere di prenotare per 1.7 milioni di dollari un intero appartamento sulla nave da crociera di lusso della società marittima Storylines. Anche se dovranno aspettare fino al 2026 per poter salpare sulla nave dei loro sogni, la MV Narrative, che viaggerà per tutto il mondo con soste nei porti più belli.

Il quotidiano britannico è riuscito a intervistare marito e moglie appena rientrati da un viaggio in Antartide. Norman ha spiegato che non c'è nulla che trattenga lui e Helen a terra e impedisca loro di godersi gli anni a venire i mare. "Non abbiamo animali, pesci, piante, bambini", ha detto.

Quando e perché la coppia ha deciso di vivere su una nave da crociera

Appena riusciranno a trasferirsi a bordo, venderanno la loro casa di New Smyrna Beach e non pensano di rimpiangere la scelta. Helen aggiunge: "Abbiamo viaggiato avventurosamente per 35/40 anni, è quello che ci piace fare!". La coppia ha visitato più di 180 paesi, facendo esperienze di tutti i tipi: hanno fatto rafting in Zambia, per esempio, e accarezzato tigri nella giungla di Bangkok.

La loro non è tuttavia una decisione presa di recente, da tempo pensavano di cambiare vita in modo così radicale, dopo aver fatto un incontro speciale 20 anni fa, avvenuto proprio su una nave da crociera. "Abbiamo incontrato una persona che viveva a bordo, una signora di 80 anni che ha condiviso con noi i dettagli della sua vita e ci ha raccontato come tutti si prendessero cura di lei. È riuscita a venderci il sogno", ha raccontato Norman. "Abbiamo pensato che fosse qualcosa di davvero unico, che conciliasse meravigliosi panorami ogni giorno con l'esperienza di tutte le comodità che si possono trovare a bordo", aggiunge.

La nave su cui Norman e Helen hanno deciso di trascorrere i prossimi anni è attualmente in costruzione, ma i due hanno avuto un assaggio di quello che li aspetta grazie a un rendering del loro appartamento. "Avremo una camera da letto, due bagni e un lungo balcone che circonderà il soggiorno", spiega la donna. E sarà decisamente più grande delle cabine a cui sono abituati: "Molte navi da crociera hanno stanze davvero piccole".

Per la coppia non sarà un cambiamento così radicale, visto che trascorrono davvero poco tempo sulla terraferma. Al momento infatti i due si sono appena imbarcati una crociera di nove mesi intorno al mondo con la Royal Caribbean. In attesa di iniziare il loro viaggio a bordo della MV Narrative, i coniugi hanno cominciato a conoscere altre persone che, come loro, diventeranno inquilini della nave da crociera. "Sono tante le persone che viaggeranno con noi sulla nave e sembrano tutti estremamente aperti. Per fare una cosa del genere bisogna essere avventurosi, curiosi e flessibili, altrimenti la cosa rischia di diventare veramente difficile", commenta Helen.

Come sarà organizzata la nave MV Narrative della Storylines

La nave potrà ospitare 1000 passeggeri che vivranno in 530 appartamenti completamente arredati, molti di questi saranno dotati di balcone. L'imbarcazione conta inoltre 20 bar e ristoranti, un piccolo birrificio, uno spazio per moto d'acqua personali, tre piscine, una zona per animali, un business center e un salone di bellezza. A bordo ci saranno anche una clinica con un dottore, un'infermiera, un farmacista, un nutrizionista e un fisioterapista che lavoreranno in centro salute e benessere. I prezzi per il soggiorno partono da 875mila dollari per un appartamento base fino ad arrivare a 8milioni per le residenze di lusso.