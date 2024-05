video suggerito

Copenaghen, incendio negli uffici della casa farmaceutica che produce il farmaco dimagrante Ozempic Un vasto incendio è divampato stamattina a Copenaghen in un edificio di uffici appartenenti al gruppo farmaceutico danese Novo Nordisk, un noto produttore di farmaci dimagranti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Un vasto incendio è divampato questa mattina a Copenaghen in un edificio di uffici appartenenti al gruppo farmaceutico danese Novo Nordisk, un noto produttore di farmaci dimagranti. Lo hanno fatto sapere i vigili del fuoco della capitale danese. “È un incendio enorme. Abbiamo circa 100 vigili del fuoco impegnati sul posto", ha dichiarato il capo delle operazioni dei vigili del fuoco Martin Smith, aggiungendo che tutti sono stati evacuati dalla struttura avvolta dalle fiamme. Il rogo è scoppiato a meno di una settimana di distanza da quello in un altro sito di Novo Nordisk in costruzione, incidente che non ha avuto alcun impatto sulla produzione di farmaci.

Cos'è l'Ozempic

Novo Nordisk è un gruppo farmaceutico che produce, tra gli altri, anche l'Ozempic, farmaco diventato piuttosto conosciuto anche dalla popolazione generale. Si tratta di un medicinale impiegato normalmente per il trattamento del diabete che, negli ultimi tempi, ha guadagnato parecchia attenzione sui principali media a causa di celebrità e influencer dei social network che hanno ammesso di assumerlo per perdere peso.

A livello legislativo, la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato per la prima volta Ozempic sul mercato per il trattamento del diabete nel 2017 e, nel 2022, ha consentito l’utilizzo di una dose più elevata (che prende il nome di Wegovy) per trattare l’obesità grave (precisamente, per soggetti con un Indice di Massa Corporea superiore a 35). Da quel momento, su Internet si è iniziato a descrivere il farmaco come salvifico e rivoluzionario, come se esso potesse da solo costituire il rimedio pronto all’uso per qualsiasi obiettivo di dimagrimento. Sul social network TikTok l’hashtag #Ozempic è stato visto da oltre 273 milioni di utenti, con persone pronte a condividere le loro storie e a confrontarsi rispetto gli effetti collaterali.