Contromano in autostrada a 160 km/h, ubriaco e con un bimbo a bordo: il video dello schianto Miley Connors, 37 anni, ha ricevuto una condanna a due anni con sospensione della pena per i fatti avvenuti nel dicembre del 2021 sull’autostrada M40 in Regno Unito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

288 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stava guidando una macchina ad oltre 160 km/h in corsia d'emergenza e con a bordo un bambino. Ed era pure ubriaco. I fatti sono avvenuti nel dicembre 2021 in Regno Unito e lo scorso 12 aprile Miley Connors, 37 anni, è stato condannato a due anni di reclusione (con sospensione della pena) presso la Corte di Oxford. La patente gli è stata ritirata per due anni, dovrà inoltre fare 250 di lavoro non retribuito e pagare una multa di 3.000 sterline.

Il video della follia di Connors – girato in parte dagli automobilisti e in parte dalla polizia – è stato mostrato in sede processuale. Un agente ha descritto la bravata dell'imputato come uno dei "peggiori momenti di guida che abbia mai visto".

Intorno alle 16:10 del 29 dicembre 2021, la polizia della Thames Valley ha ricevuto diverse segnalazioni riguardanti un SUV color argento che percorreva la corsia di emergenza della M40, inizialmente nel Warwickshire, prima di dirigersi nell'Oxfordshire e nel Buckinghamshire.

Connors ha continuato a colpire lo spartitraffico centrale tra gli svincoli 9 e 8A, provocando un testacoda della sua macchina e la perdita di una gomma. L'uomo ha però continuato a guidare finché alla fine si è fermato sulla corsia di emergenza, per scendere ed urinare.

È stato in quel momento che un bambino è sceso dall'auto ed è corso su un campo lì vicino. Individuato da un elicottero della polizia, Connors è stato arrestato vicino a Worminghall. Quando gli agenti sono arrivati, il bambino era "infreddolito, bagnato e infangato", ha detto la polizia, mentre Connors continuava a vomitare. "Riusciva a malapena a camminare" ha detto un agente.

L'agente investigativo Amy Boughton ha dichiarato: "Questo è stato uno dei peggiori episodi di guida che abbia mai visto. Non solo è scioccante da guardare, ma è straziante sapere che c'era un bambino in quel veicolo, spaventato e in lacrime. Posso solo sperare che Connors colga questa seconda possibilità e ripaghi le vite che avrebbe potuto facilmente togliere a causa delle sue azioni sconsiderate".