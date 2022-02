Conferenza sul futuro d’Europa, come è andato il panel migrazioni: le raccomandazioni dei cittadini Lo scorso fine settimana circa 200 cittadini da tutti gli Stati membri si sono riuniti a Maastricht per il panel della Conferenza del futuro dell’Europa sulle migrazioni e sul ruolo dell’Ue nel mondo. Ecco le loro raccomandazioni.

A cura di Annalisa Girardi

Immagine di repertorio

Proseguono i lavori della Conferenza sul Futuro dell'Europa. Il weekend che si è appena concluso ha visto circa 200 cittadini da tutti gli Stati membri riunirsi a Maastricht per discutere dell'Ue nel mondo e di migrazioni. Sono poi state formulate una quarantina di raccomandazioni da portare in plenaria alle istituzioni europee su questi temi. Conclusioni che hanno riguardato i temi della stabilità e dell'indipendenza europea, del ruolo dell'Ue all'interno della comunità internazionale e della sua resilienza in un mondo pacifico, ma anche dei flussi migratori e delle solidarietà tra Stati membri.

Per quanto riguarda il tema dei migranti, uno dei fronti di discussione più caldi all'interno dell'Ue, i cittadini si sono confrontati affrontando diversi punti di vista: alla fine, tra le loro raccomandazioni, hanno sottolineato l'importanza di risalire alle radici dei flussi per capire come regolarli mantenendo sempre la priorità umanitaria. Hanno anche discusso di come integrare meglio i rifugiati e di come condividere le responsabilità tra tutti i Paesi dell'Unione. I cittadini che hanno partecipato al panel hanno quindi concluso evidenziando che le migrazioni non debbano per forza essere viste come qualcosa di problematico.

Come anticipato, questo weekend si è anche parlato del ruolo dell'Ue nel mondo. E in primis della sua dipendenza dalle importazioni di prodotti strategici, come energia, medicine e cibo. Secondo i cittadini l'Unione dovrebbe supportare di più le produzioni locali e investire in fonti di energia rinnovabili, sia per una questione ambientale, ma anche per ridurre quanto più possibile la dipendenza energetica da attori esterni. A proposito di lotta al cambiamento climatico, durante il panel si è anche discusso della possibilità di applicare restrizioni alle importazioni da quei Pesi che non raggiungono un certo livello di standard sia per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente che per le questioni etiche.

Come per gli altri temi già trattati dalla Conferenza, una rappresentanza di partecipanti sarà chiamata a presentare le raccomandazioni conclusive alla prossima plenaria, che si terrà tra l'11 e il 12 marzo a Strasburgo. A questo evento parteciperanno anche i principali esponenti delle istituzioni europee.