Condominio all’Aia crolla dopo una esplosione: ci sarebbero almeno 20 morti, si cercano dispersi

A cura di Susanna Picone

Decine di soccorritori sono al lavoro in queste ore all’Aia, nei Paesi Bassi, dove nella mattinata di oggi è crollato un condominio e il timore è che diverse persone possano essere intrappolate sotto le macerie. A crollare, intorno alle 6,15 di sabato mattina, un blocco di appartamenti di tre piani che si trova non lontano dal centro della città: secondo le prime informazioni, il crollo è avvenuto dopo un incendio e un’esplosione.

Diversi piani dell'edificio sarebbero stati distrutti. Le prime immagini che arrivano dal posto mostrano diverse decine di vigili del fuoco che tentano di spegnere le fiamme mentre forzano le porte per entrare nell’edificio.

I servizi di emergenza temono almeno una ventina di vittime, secondo quanto scrive il quotidiano olandese Telegraaf. Almeno quattro le persone portate in ospedale, tra i feriti c'è anche un bambino.

Al momento non è chiaro né quante persone siano sotto le macerie – alcune sono state tratte in salvo e portate in ospedale – né cosa possa aver causato l’esplosione. "In questo momento i servizi di emergenza sono impegnati a salvare e cercare persone e a combattere l'incendio", ha fatto sapere il servizio antincendio della città in un comunicato.

Le autorità locali hanno invitato i residenti a chiudere porte e finestre e spegnere la ventilazione a causa del fumo. Almeno quattro persone rimaste ferite nell’esplosione e nel crollo sono state già portate in ospedale, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco sul posto, che potranno entrare all’interno solo quando sarà meno pericoloso.

Sul luogo del crollo è intervenuto anche il sindaco della città, Jan van Zanen. Giornalisti sul posto citati dai media locali descrivono una situazione molto grave: le fiamme ancora non sono state spente, c’è tanto fumo e ci sono macerie a decine di metri di distanza dal luogo del crollo. Anche molti finestrini di auto nella zona del condominio sono rotti.

Una fila di ambulanze è stata vista in attesa nelle vicinanze dell'esplosione. I residenti in zona hanno detto di aver sentito prima dell'alba un enorme boato e delle urla. Una donna ha raccontato di aver pensato a un terremoto. È stata inviata sul posto una squadra specializzata in ricerca e soccorso urbano, con quattro cani addestrati a trovare le vittime sotto le macerie. La squadra era già stata utilizzata durante il terremoto in Turchia del 2023.