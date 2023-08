Compagnia aerea perde il suo cane in aeroporto, l’incubo di una 25enne: “Dicono che Maia è scappata” Paula Rodriguez, 25 anni, ha raccontato di aver consegnato il suo cane al personale della Delta Airlines nello scalo di Atlanta, in Georgia. Il cane sarebbe scappato e a distanza di dieci giorni non sono ancora riusciti a ritrovarlo.

A cura di Eleonora Panseri

Paula Rodriguez e il suo cane Maia

Per chiunque abbia un animale perdere il proprio compagno può essere davvero un incubo. Ed è proprio quello che sta succedendo a una ragazza dominicana di 25 anni, Paula Rodriguez, arrivata lo scorso 18 agosto all'aeroporto di Atlanta, in Georgia, dove era previsto facesse scalo prima di raggiungere la sua destinazione finale, San Francisco, insieme al suo Chihuahua di 6 anni, Maia. Secondo quanto raccontato dalla 25enne, infatti, sarebbe stata separata dal suo cane dopo aver avuto problemi con il visto.

Come raccontato dal Washington Post, mentre la ragazza avrebbe trascorso la notte in un centro di detenzione vicino all'aeroporto, la compagnia aerea con cui viaggiava, la Delta Airlines, avrebbe dovuto ospitare il suo cane in una struttura dedicata. Sarebbero poi stati riuniti il giorno dopo. Ma così non è accaduto. Due giorni dopo il suo rientro a casa, obbligatorio, viste le leggi degli Stati Uniti, un dipendente della compagnia le avrebbe raccontato che Maia era scappata.

Una foto di Maia pubblicata sul profilo Instagram della padrona

"Nonostante abbiano perso Maia venerdì, io sono venuta a saperlo solo il lunedì successivo", ha raccontato Rodriguez. "Sapevano di aver perso il mio cane quando sono salita sull'aereo che mi avrebbe portata a casa ma non me l'hanno detto". Da oltre una settimana, il personale della compagnia e dell'aeroporto sta ancora cercando l'animale nello scalo più frequentato del mondo.

"Il team di Delta sta lavorando senza sosta per trovare il cane e consegnarlo alla padrona con cui siamo costantemente in contatto per fornire aggiornamenti", ha fatto sapere la portavoce della compagnia aerea in una mail. "Tutti quelli che mi conoscono sanno cosa significa per me. Non vado da nessuna parte senza di lei. Si comporta così bene che la porto al ristorante, letteralmente ovunque. È la mia compagna in tutto", ha spiegato Rodriguez alla Cnn. "Spero che qualcuno riesca a trovarla e mi chiamino, sto vivendo un incubo".