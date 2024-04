video suggerito

Colpito dalla campana della chiesa durante festa patronale, giovane muore sul colpo: tragedia in Spagna Il giovane pare fosse salito sul campanile per aiutare a suonare la campana, una tradizione della festa patronale ma avrebbe calcolato male gli spazi e avrebbe ricevuto un forte colpo alla testa che si è rivelato fatale.

A cura di Antonio Palma

Colpito in testa dalla campana della chiesa che risuonava per dare il via ai festeggiamenti in occasione della festa patronale del paese, così un trentenne spagnolo è morto in manierata tragica e assurda nelle score ore a Pinell de Brai. La tragedia sabato mattina nel piccolo comune nella comunità autonoma della Catalogna. Secondo quanto riferito dai Mossos d'Esquadra, la polizia locale, l'incidente è avvenuto durante il suono delle campane che danno inizio ai festeggiamenti di Santa Magdalena, la festa del comune.

Secondo le prime informazioni, il giovane pare fosse salito sul campanile per aiutare a suonare la campana, una tradizione della festa patronale, ma avrebbe calcolato male gli spazi e avrebbe ricevuto un forte colpo alla testa che si è rivelato fatale. Secondo i media locali, il trentenne che vive a Barcellona ma la cui famiglia è originaria del posto, era tornato appositamente per partecipare all'evento e alla festa che però si è trasformata in tragedia.

Dopo l'impatto con la campana, l'uomo è rimasto senza sensi, I presenti hanno provato a rianimarlo prima dell'arrivo dei soccorsi medici ma ogni sforzo si è rivelato vano. I sanitari accorsi sul posto poco dopo hanno provato a lungo a salvargli la vita ma alla fine si sono dovuti arrendere e dichiararne il decesso. Sul luogo dell'incidente anche i Vigili del Fuoco che hanno dovuto portare via il corpo dal campanile della chiesa di Sant Llorenç.

Sul caso la polizia ha aperto un'indagine per accertare i fatti. Secondo quanto ricostruito finora, l'incidente è avvenuto durante una sorta di rito che prevede di girare completamente le campane prima dell'inizio dei festeggiamenti di Santa Magdalena. Il suono delle campane si fa con le mani a partire dalle 6 del mattino. Normalmente gli abitanti del comune vanno in gruppi di amici o familiari e svolgono volontariamente questa attività per annunciare l'arrivo dei festeggiamenti.

Come ha spiegato a TV3 il sindaco di Pinell de Brai, Laura Vallespí, a volte si sono verificati piccoli incidenti come colpi alle mani ma mai niente di così grave. I festeggiamenti intanto sono stati sospesi con la comunità in lutto per la tragedia.