Col gender reveal party innescano incendio, pompiere muore nelle fiamme: coppia colpevole di omicidio "La condotta sconsiderata degli imputati ha avuto un impatto enorme sui terreni, sulle proprietà e sulle risorse e ha provocato la tragica morte del pompiere del servizio forestale" ha dichiarato il procuratore distrettuale Usa che ha accettato il patteggiamento con i due coniugi.

Due coniugi californiani si sono dichiarati colpevoli di omicidio colposo nel processo a loro carico dopo che il Gender reveal party, la festa per svelare agli amici il sesso del nascituro, è andata fuori controllo innescando un devastante incendio che si è rivelato mortale. Refugio Jimenez Jr e la sua compagna, Angela Renee Jimenez, si sono dichiarati colpevoli anche di diversi altri reati di cui erano accusati sempre in relazione all'incendio scoppiato in un ranch a Yucaipa, in California, in cui è morto un vigile del fuoco.

I fatti contestati alla coppia risalgono al settembre del 2020 quando, durante la festa al ranch con tutti gli invitati, un fuoco d'artificio utilizzato in un servizio fotografico finì per innescare il fuoco sull'erba secca che poi diede il via a uno spaventoso rogo. Quando si erano accorti delle fiamme, la coppia e gli invitati avevano tentato di spegnere l'incendio con quello che avevano, allertando i servizi di emergenza, ma ormai il rogo era andato già fuori controllo, anche a causa dei forti venti che soffiavano in zona.

Il pompiere 39enne Charlie Morton che morì nel rogo

Le fiamme divamparono in tutta la zona, costringendo circa tremila residenti ad evacuare e i vigili del fuoco a un lavoro massacrante per giorni. Oltre seicento persone furono impiegate per combattono le fiamme. Proprio durante l'opera di spegnimento avvenne la tragedia. Il pompiere 39enne Charlie Morton fu circondato dalle fiamme e morì nel rogo.

Un report dei vigili del fuoco stabilì che "L'incendio dell'El Dorado, nella contea di San Bernardino, è stato causato da un dispositivo pirotecnico che genera fumo, utilizzato durante una festa Gender reveal party". "L'incendio è iniziato alle 10:23 del 5 settembre 2020 nell'El Dorado Ranch Park a Yucaipa. L'incendio si è diffuso dal parco a nord fino al Yucaipa Ridge che separa Mountain Home Village e Forest Falls dalla città di Yucaipa" avevano spiegato dall'unità Cal Fire di San Bernardino.

Nel 2021 la coppia è stata incriminata per 30 reati legati all'incendio, compreso omicidio colposo. Venerdì, l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di San Bernardino ha annunciato un patteggiamento tra la coppia e i pubblici ministeri. "La condotta sconsiderata degli imputati ha avuto un impatto enorme sui terreni, sulle proprietà, sulle risorse di risposta alle emergenze, su intere comunità e ha provocato la tragica morte del pompiere del servizio forestale Charles Morton" ha dichiarato il procuratore distrettuale della contea di San Bernardino.

Refugio Jimenez Jr sconterà un anno di carcere e due anni di libertà vigilata e completerà 200 ore di servizio alla comunità. Angela Renee Jimenez deve completare un anno di libertà vigilata insieme a 400 ore di servizio comunitario. La coppia è inoltre condannata a pagare 1.789.972 dollari a titolo di risarcimento alle vittime.