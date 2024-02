Cina, maxi-tamponamento sull’autostrada ghiacciata: centinaia di auto coinvolte Decine di persone sono rimaste ferite a seguito di un maxi-tamponamento che ha visto il coinvolgimento di un centinaio di auto. È accaduto in Cina lungo un tratto ghiacciato di un’autostrada che conduce alla città di Suzhou. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Decine di persone sono rimaste ferite a seguito di un maxi-tamponamento che ha visto il coinvolgimento di un centinaio di auto. È accaduto in Cina lungo un tratto ghiacciato di un'autostrada che conduce alla città di Suzhou.

Emblematici i video pubblicati da numerosi utenti sui social network: i filmati infatti mostrato le vetture ammucchiate una sull'altra, con lamiere accartocciate e pezzi di vetro disseminati ovunque sull'asfalto.

Nelle ultime settimane, gran parte della Cina è stata colpita da ondate di freddo, bufere di neve e pioggia gelata, fenomeni meteo che hanno avuto serie ripercussioni sui trasporti proprio mentre milioni di persone stavano tornando a casa per le celebrazioni festive del Capodanno lunare.

Proprio per far fronte alla difficile situazione meteo all’inizio di questa settimana il governo ha potenziato la sua risposta all’emergenza: sono stati organizzati diversi piani per i flussi di trasporto, incrementate le forniture di energia elettrica in alcune delle principali città, tra cui Pechino, Hebei e Shanxi, e chiuse alcune autostrade e quasi 200 tratti stradali in tutto il Paese.

Mercoledì le autorità cinesi hanno rinnovato l’allerta meteo arancione per alcune regioni meridionali. Il Centro meteorologico nazionale (NMC) prevede temperature sotto lo zero per i prossimi giorni nella regione centrale del paese, nell’est, nel nord e nel nord-ovest, nonché in alcune parti del sud. A tutta la popolazione residente in queste aree è stato caldamente consigliato di non mettersi alla guida se non per ragioni di estrema emergenza.