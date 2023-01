Cina, camion travolge corteo funebre: 19 morti e 20 feriti Un camion ha travolto un corteo funebre causando la morte di 19 persone e il ferimento di altre 20 nella contea di Nanchang, in provincia di Jiangxi (Cina).

Un camion ha travolto alcune persone che stavano partecipando a un corteo funebre nella contea di Nanchang, in provincia di Jiangxi. Sono almeno 19 i morti e 20 i feriti dopo lo schianto secondo quanto reso noto dalla polizia stradale della contea, ma il bilancio potrebbe aumentare nelle prossime ore.

Dopo lo schianto, le forze dell'ordine hanno emesso un avviso per scarsa visibilità su strada a causa della nebbia, chiedendo agli automobilisti di fare attenzione. Stando a quanto reso noto dai media internazionali, il camion ha travolto la folla a velocità sostenuta intorno all'una della nottata tra sabato e domenica.

Le vittime dell'incidente si erano radunate in strada per rendere omaggio al defunto prima di pianificare la cremazione per il mattino dopo e il camion le avrebbe travolte mentre erano in fila per lasciare alcuni doni davanti al carro funebre. Secondo quanto ricostruito, il veicolo ha travolto prima la coda della fila per poi raggiungere ad alta velocità il veicolo funebre.

Un'ora dopo la diffusione della notizia, la polizia stradale ha confermato l'incidente e ha fornito consigli di viaggio agli altri automobilisti chiedendo la massima attenzione per la nebbia. L'incidente più grave avvenuto finora in Cina coinvolse a settembre 27 passeggeri di un autobus diretto presso le strutture di quarantena per il Covid-19 nella provincia sudoccidentale di Guizhou.

L'autobus si ribaltò sull'autostrada causando decine di morti e altrettanti feriti, tra cui anche diversi bambini. I sopravvissuti furono portati d'urgenza in ospedale. L'incidente stradale causò proteste contro la strategia zero-Covid portata avanti dal governo cinese per controllare e ridurre la diffusione del virus nel Paese.

I cittadini diedero quindi il via a una serie di manifestazioni in città come Guiyang, Chengdu e Jinan.