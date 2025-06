video suggerito

Ci sono anche italiani tra gli immigrati che Trump vuole trasferire a Guantanamo nei prossimi giorni L’amministrazione Trump è pronta a trasferire già in questa settimana migliaia di persone presenti negli Stati Uniti in modo illegale, nella prigione di Guantanamo per liberare spazio nei centri di detenzione nazionali. Tra questi ci sarebbero anche molti europei e italiani. Diplomatici americani in allarme. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Annalisa Cangemi

Ci sono anche italiani tra le migliaia di stranieri presenti negli Stati Uniti in modo potenzialmente illegale, che l'amministrazione Trump ha intenzione di trasferire a partire da questa settimana alla base militare di Guantanamo Bay, a Cuba. Tra le persone che potrebbero essere trasferite nei prossimi giorni ci sarebbero anche francesi, tedeschi e britannici: si parla di circa 800 europei in fase di valutazione per il trasferimento nel carcere di massima sicurezza.

La notizia è stata divulgata dal Washington Post, che cita funzionari Usa a conoscenza del dossier. "I cittadini stranieri presi in considerazione provengono da diversi paesi – scrive il quotidiano nella versione online – tra questi, centinaia provengono da nazioni europee amiche, tra cui Gran Bretagna, Italia, Francia, Germania, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lituania, Polonia, Turchia e Ucraina, ma anche da altre parti del mondo, tra cui molti provenienti da Haiti".

I funzionari hanno condiviso i piani con il Washington Post, inclusi alcuni documenti, "a condizione di mantenere l'anonimato, poiché la questione è considerata estremamente delicata", si legge ancora.

Il punto è che i trasferimenti di persone provenienti da nazioni europee, amiche ed alleate, come appunto Gran Bretagna, Francia e Italia, potrebbe avvenire senza avvisare i rispettivi governi.

Le fasi preparative del piano prevedono lo screening medico di 9mila persone per stabilire se sono abbastanza in salute da poter essere inviate a Guantanamo, scrive il quotidiano, luogo noto per essere stata la prigione di sospetti terroristi e di altre persone catturate sui campi di battaglia dopo l'11 settembre.

Non è chiaro se le strutture possano ospitare 9mila nuovi detenuti, un afflusso che rappresenterebbe un enorme incremento rispetto alle diverse centinaia di migranti trasferiti dentro e fuori dalla base all'inizio di quest'anno. Ma i funzionari dell'amministrazione Trump, dice ancora il Washington Post, affermano che il piano è necessario per liberare spazio nei centri di detenzione nazionali, che sono diventati sovraffollati a seguito dell'impegno del presidente Donald Trump di attuare la più grande deportazione di migranti irregolari nella storia americana. Un documento esaminato dal Washington Post afferma che "GTMO", l'acronimo governativo per la base, "non ha raggiunto la sua capienza massima".

Dipartimento di Stato: "Guantanamo non è la destinazione finale"

Il Dipartimento di Stato americano non ha voluto confermare l'indiscrezione, e ha fatto sapere che non intende rivelare l'identità dei migranti illegali che saranno spediti: "Non è certo una dinamica gestita dal Dipartimento di Stato. Non specificherò nessuna nazionalità degli immigrati clandestini", ha detto la portavoce Tammy Bruce precisando che "non è una novità che trasferiamo gli immigrati illegali che hanno compiuto dei crimini a Guantanamo prima che vengano rimandati nel loro Paese d'origine: non è la destinazione finale".

Fonti informate di Politico però fanno sapere che il Dipartimento di Stato americano starebbe cercando di convincere quello per la Sicurezza nazionale a non inviare migranti illegali europei. Le stesse fonti parlano di "allarme tra i diplomatici americani". Secondo quanto scrive la Stampa citando altre fonti, le autorità statunitensi avrebbero assicurato ai loro omologhi europei che le misure in questione non dovrebbero coinvolgere gli immigrati illegali provenienti dai paesi alleati, inclusa l'Italia.

"Il messaggio è di scioccare e inorridire le persone, di sconvolgerle", ha affermato un funzionario del Dipartimento di Stato a conoscenza della situazione in merito al piano di Guantanamo.