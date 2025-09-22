Esteri
Chiudono i sei figlioletti nel box tra la sporcizia e dormono nel Suv: “Hanno portato il cane e noi no”

I piccoli, tra cui un neonato di due mesi, erano costretti a trascorrere le notti chiusi in un box a Milwaukee, in Usa, senza finestra, luce o acqua. I genitori invece dormivano nel loro suv. Una delle bimbe: “Hanno portato il cane e noi no”.
A cura di Antonio Palma
Il box in cui erano chiusi i bambini
Il box in cui erano chiusi i bambini

Hanno messo i loro sei figlioletti in un box auto chiuso con un catenaccio dall’esterno lasciandoli tra sporcizia ed escrementi mentre loro dormivano in un Suv col cane. Per questo una coppia di genitori statunitensi è stata arrestata per abbandono di minore e negligenza. I piccoli di 2, 3, 5, 7 e 9 anni, insieme al fratellino di appena due mesi ,erano costretti a trascorrere le notti nell’angusto garage senza corrente ne acqua e solo con un bidone per fare i propri bisogni.

La polizia di Milwaukee ha rinvenuto i piccoli martedì scorso dopo una segnalazione di bambini in lacrime intrappolati all'interno di un piccolo garage senza finestre. Gli agenti hanno dovuto chiedere l’intervento dei vigili del fuoco per forzare il catenaccio della porta ed entrare ritrovandosi davanti a una scena agghiacciante. All’interno c'erano sei bambini, il più piccolo dei quali aveva solo due mesi, mentre attorno a loro sporcizia e un odore nauseabondo oltre a un secchio pieno di urina nella stanza buia. Secondo la polizia, all'interno del box solo un divano letto e un materasso singolo senza lenzuola dove dormivano i bimbi.

I piccoli urinavano in un secchio
I piccoli urinavano in un secchio

Il bambino più grande di nove anni ha identificato poi i genitori in una coppia che dormiva in un Suv fuori dal complesso di garage. Il bimbo ha rivelato che erano costretti a rimanere nel deposito per circa metà della giornata, ore durante le quali doveva prendersi cura degli altri cinque bambini più piccoli. Era sempre lui che aveva il compito di dare il biberon o il ciuccio al neonato ma non aveva né cibo né un telefono o un modo per contattare i suoi genitori.

Circa un'ora dopo, gli investigatori hanno trovato la coppia che dormiva nel suo SUV Ford Expedition nel parcheggio. La coppia ha ammesso di aver dormito lì con il cane, mentre i figli rimanevano chiusi all'interno del box, spiegando che erano stati sfrattati e non avevano una casa. Le autorità hanno osservato però che il veicolo aveva ben tre file di sedili e non c'era alcuna reale necessità che i loro figli vivessero nel box anche perché potevano affidarli a parenti.

Gli agenti hanno raccolto anche le testimonianze dei piccoli tra cui la bimba di 5 anni che ha raccontato di essere “triste” e "arrabbiata" per essere stata chiusa nel box dai genitori che al contrario avevano portato il cane a dormire in macchina con loro. "Era sconvolta perché il cane poteva dormire in macchina mentre lei e i suoi fratelli dormivano nell'unità" ha spiegato la polizia. I due genitori sono stati così arrestati e condotti in cella.

Esteri
Immagine
Live
