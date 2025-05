video suggerito

Chi sono le vittime dell'aereo precipitato a San Diego: tra loro anche il manager dei Sum41 Sarebbero almeno 2 le persone decedute nello schianto di un aereo privato a San Diego, negli Stati Uniti. A bordo del velivolo, secondo quanto per ora accertato, sarebbero morti il manager musicale Dave Shapiro, noto per aver rappresentato i Sum41, e il musicista Daniel Williams della band The Devil Wears Prada.

A cura di Gabriella Mazzeo

A sinistra gli effetti dello schianto, a destra una delle vittime, il manager musicale Dave Shapiro

Sono almeno due le persone decedute nello schianto dell'aereo diretto all'aeroporto Montgomery-Gibbs Executive di San Diego. L'aereo è precipitato in strada in un quartiere residenziale della città nelle prime ore di giovedì: a bordo del Cessna 550 si trovavano sei persone.

Il velivolo sarebbe precipitato intorno alle 3.45 del mattino a causa della nebbia. Secondo quanto riporta il Times, tra le vittime vi sono alcuni dipendenti della Sound Talent Group, agenzia musicale con sede proprio a San Diego. Una di loro sarebbe Dave Shapiro, cofondatore dell'azienda e manager della band Sum41.

Non sono ancora state diffuse le generalità di tutte le persone coinvolte. "Siamo distrutti dalla perdita dei nostri colleghi e amici – si legge in una nota della Sound Talent Group -. Il nostro cuore e i nostri pensieri sono rivolti alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Grazie per aver rispettato la loro privacy anche in questo terribile momento".

Dave Shapiro, 42 anni, era un agente abbastanza noto nel panorama musicale americano ed era appassionato di aerei ed elicotteri. Co-fondatore della Sound Talent Group, nata nel 2018, aveva anche dato vita alla Velocity Aviation, azienda che offre voli panoramici a San Diego e Homer, in Alaska.

Dave Shapiro, 42 anni

Dopo l'incidente, diversi utenti hanno lasciato online messaggi di cordoglio. Shapiro è noto fuori dagli Stati Uniti per essere stato manager di band e promoter, ma negli Usa era anche famoso per essere stato un musicista metalcore, pop-punk ed emo rock.

Secondo quanto riporta la BBC, tra le vittime dello schianto vi sarebbe anche Daniel Williams, uno dei membro fondatori della band The Devil Wears Prada. Il gruppo metal ha pubblicato sulla propria pagina Instagram una foto del musicista, abbinandola a un messaggio di cordoglio per quanto accaduto. "Non ci sono parole – scrivono i colleghi su internet -. Ti dobbiamo tutto e ti ameremo per sempre".

Lo schianto dell'aereo ha costretto circa 100 persone ad evacuare il quartiere a nord-est della città di San Diego. Otto persone sarebbero rimaste ferite e tra queste una è stata ricoverata in ospedale in condizioni abbastanza serie.

Stando a quanto emerge dalle prime indagini, il velivolo avrebbe colpito due cavi elettrici prima di schiantarsi al suolo. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Il velivolo avrebbe preso in pieno le auto parcheggiate, distruggendole. I residenti hanno raccontato di aver udito nella notte un forte sibilo, poi un colpo secco seguito da un gran boato. "Abbiamo capito che era successo qualcosa di grave quando abbiamo visto le vetture in fiamme – ha ricordato un cittadino -. Quel genere di disastro che ti fa solo coprire la testa con le mani nel tentativo di metterti in salvo".