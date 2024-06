video suggerito

Chi era lo chef giapponese ucciso in Canada: Wataru Kakiuchi accoltellato mentre aspettava un taxi Wataru Kakiuchi è stato aggredito a morte nel cuore della notte mentre attendeva un taxi per tornare a casa. Ea uno chef molto noto nella città canadese. “Era una presenza positiva e un caro amico per molti”, lo ha ricordato il sindaco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Wataru Kakiuchi

Il 32enne Wataru Kakiuchi, uno chef giapponese noto in Canada, è stato ucciso mercoledì 5 giugno a Vancouver. Secondo le ricostruzioni dei media locali, stava attendendo un passaggio vicino all'appartamento di un amico tra Union e Main Street, nella zona di Chinatown della città portuale canadese, intorno alle 3:30 quando è stato accoltellato. È morto prima che potesse essere trasportato in ospedale.

La polizia di Vancouver è ora sulle tracce dell'assassino (anche se potrebbero essere coinvolte più persone). Yoshihiro Tanabe, che ha lavorato al fianco di Kakiuchi, ha raccontato che il 32enne era fuori a bere con gli amici a Gastown, poi è andato a casa di un amico verso Chinatown. Pare stesse aspettando un passaggio per tornare a casa – un taxi o un Uber – quando è stato accoltellato vicino al fondo della rampa di accesso ad un viadotto.

"Era un bravo ragazzo, davvero divertente. Riusciva sempre a creare il buon umore in cucina", ha aggiunto Tanabe al Vancouver Sun. "Portava spesso la sua chitarra al lavoro. Amava suonare, soprattutto i Rolling Stones… Era semplicemente una persona normale", ha aggiunto, trattenendo a stento le lacrime.

Wataru Kakiuchi mentre suona la chitarra

Il proprietario dell'Hapa Izakaya Justin Ault, il ristorante dove lo chef aveva lavorato fino a poco tempo fa, lo ha descritto come un uomo dalla "personalità brillante" e ha ricordato "la sua energia positiva". "Era semplicemente un vero raggio di sole", ha detto.

Kakiuchi, cittadino giapponese, era arrivato in Canada intorno al 2016 e aveva iniziato a lavorare nel settore della ristorazione. Era in pausa in attesa del rinnovo del permesso di lavoro.

Il Consolato del Giappone a Vancouver ha confermato di aver informato la famiglia di Kakiuchi su quanto accaduto. Il vice console generale Satomi Okagaki si è limitato a riferire che la polizia ha contattato il consolato per informarli che il loro caro era stato "accoltellato per strada".

Anche il sindaco di Vancouver, Ken Sim, ha ricordato Kakiuchi evidenziando come fosse più di uno chef di talento. "Era una presenza positiva e un caro amico per molti. Il suo contributo alla nostra comunità non sarà dimenticato."