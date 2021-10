Chi era David Amess,il deputato inglese antiabortista e animalista assassinato in una chiesa David Amess, il deputato conservatore ucciso oggi durante un incontro elettorale con i suoi sostenitori, sedeva nel Parlamento inglese dal 1983: in carriera non ha mai ricoperto incarichi di governo ma ha basato la sua attività politica principalmente sulla contrarietà all’aborto e sull’animalismo.

A cura di Davide Falcioni

Chi è David Amess, il deputato conservatore ucciso oggi durante un incontro elettorale con i suoi sostenitori? Sposato, padre di cinque figli, cattolico e anti-abortista, Amess non ha mai ricoperto incarichi di governo ma è sempre stato un parlamentare molto impegnato in battaglie contro l'aborto e le nozze tra omosessuali. Da sempre euroscettico, nel referendum del 2016 ha votato a favore dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Amante dei cani, ha condotto anche numerose battaglie per i diritti degli animali e contro la caccia alla volpe. Secondo amici e colleghi era una "persona affabile, dotata di un gran senso dell'umorismo, amata da molti". Amess era anche abituato a curare il rapporto con i suoi elettori, con i quali teneva incontri due volte al mese nella stessa chiesa metodista di Leigh-on-Sea, nella quale oggi è stato ucciso. A dicembre dell'anno scorso aveva pubblicato il libro ‘Ayes & Ears: A Survivor's Guide to Westminster', nel quale raccontava i suoi 37 anni al parlamento britannico, un lungo lavoro nelle istituzioni che gli è valso un tributo anche da parte del premier Boris Johnson che, rientrato a Downing Street dalle vacanze, ha rilasciato una breve dichiarazione in memoria di Amess. "Credo che i cuori di tutti noi siano pieni di shock e tristezza oggi", ha affermato il primo ministro, "è stato ucciso nel suo collegio in una chiesa dopo quasi 40 anni al costante servizio della popolazione dell'Essex e dell'intero Regno Unito".

Si indaga intanto sulle motivazioni che hanno portato all'omicidio di David Amess, un delitto brutale al quale hanno assistito diversi testimoni. Uno di loro, Anthony Finch, ha raccontato a Sky News di aver visto il 25enne arrestato che veniva portato fuori dall'edificio e caricato su un'auto della polizia. Ha aggiunto: "Siamo arrivati per fare dei lavori nell'edificio adiacente… e nel momento in cui stavo attraversando la strada ho visto una signora disperata al telefono che diceva ‘dovete arrivare in fretta, è ancora là dentro'". E ancora: "C'erano un sacco di poliziotti armati, in cielo c'era un'eliambulanza e un elicottero della polizia. Ovviamente mi chiedevo cosa diavolo stesse succedendo, non si vede spesso la polizia armata nella zona". La testimonianza si conclude con gli agenti che hanno transennato la strada davanti alla chiesa nella località di Leigh-on-Sea e allontanato le persone che si trovavano lì. Il movente del delitto non è stato ancora reso noto.